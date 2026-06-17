G7-Staaten wollen Abhängigkeit von Chinas Rohstoffen abbauen

Evian, 17. ⁠Jun (Reuters) - Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten haben am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung die Dringlichkeit bekräftigt, Abhängigkeiten bei kritischen Rohstoffen abzubauen. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industriestaaten erkennen in der Erklärung außerdem "die strategische Bedeutung der Wertschöpfungsketten kritischer Mineralien für den wirtschaftlichen Wohlstand und ‌die Sicherheit unserer Länder" an. Hintergrund ist die Sorge, dass die Abhängigkeit von China bei Rohstoffen und verarbeiteten Rohstoffen zu groß geworden ist. Zielmarke ist, die Abhängigkeit von einem ⁠einzigen Lieferanten außerhalb ⁠der G7 und ihrer Partnerländer bei Seltenen Erden und Permanentmagneten bis 2030 auf deutlich unter 60 Prozent zu reduzieren, heißt es. Die G7-Erklärungen sind aber nicht verbindlich.

In der Erklärung heißt es, dass man zunächst die Abhängigkeiten bei zwei kritischen Mineralien – Lithium und Nickel – untersuchen wolle. Dabei geht es zum einen um die Liefersicherheit und zum anderen um ‌das Ziel, übermäßige Preisausschläge zu verhindern. Versuche, Rohstofflieferungen als politische ‌Waffe einzusetzen, sollen bekämpft werden. Hintergrund sind vor allem Ausfuhrbeschränkungen Chinas für Seltene Erden, die für Hightech-Produkte gebraucht werden.

Kanzler Friedrich Merz hatte darauf gedrängt, die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen zu verhindern. "Wir ⁠werden keine Quoten vorgeben, aber wir werden Abhängigkeiten systematisch reduzieren", sagte Merz mit Blick auf ‌die Einkaufspolitik für Unternehmen. Er selbst wolle sich ⁠künftig stärker damit beschäftigen, welche Möglichkeiten es gebe, die Rohstoffabhängigkeit durch stärkere Kontakte mit afrikanischen Staaten abzubauen. "Noch einmal: Es ist nicht die Aufgabe von uns, Quoten vorzugeben, das werden wir auch den Unternehmen gegenüber nicht tun", betonte Merz. "Die politische ‌Aufgabe für uns besteht darin, Märkte zu ⁠öffnen, Handelsbeziehungen zu ermöglichen, Freihandelsabkommen zu schließen."

Merz ⁠kritisierte zugleich, dass China seine Währung erheblich unterbewerte, um Handelsvorteile zu erhalten. "Wir begegnen einer Volkswirtschaft mit einer unterbewerteten Währung in der Größenordnung zwischen 25 und 30 Prozent gegenüber anderen Wirtschaftsräumen", sagte der Kanzler. "Das ist ein so massiver Wettbewerbsnachteil, über den wir sprechen müssen." Die G7-Staats- und Regierungschefs hätten dies bei ihrem Treffen auch getan. Man sei sich noch nicht einig, wie man darauf reagieren werde. "Aber währungspolitische Ungleichgewichte sind eben auch ein Teil geoökonomischer Ungleichgewichte." Er habe auch mit US-Präsident Donald Trump über dieses Thema ⁠gesprochen, da die USA ebenfalls betroffen seien.

(Bericht von Andreas Rinke, Sudip Kar-Gupta; redigiert von. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)