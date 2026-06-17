G7 wollen Kampf gegen organisierte Kriminalität verschärfen

Evian, ⁠17. Jun (Reuters) - Die G7-Staaten wollen den Kampf gegen die organisierte Kriminalität verschärfen. Dazu sollen Ermittlungen ausgeweitet werden, um ‌illegale Finanzsteröme aufzuspüren und Vermögenswerte einzufrieren und zu beschlagnahmen, wie die Staats- und ⁠Regierungschefs ⁠der sieben führenden westlichen Industriestaaten in einer gemeinsamen Erklärung bei ihrem Gipfeltreffen im französischen Evian am Mittwoch mitteilten. Dies solle auch virtuelle ‌Vermögenswerte einschließen, um die wirtschaftliche ‌Infrastruktur hinter den kriminellen Geschäften zu zerschlagen.

Zudem planen die G7 den Aufbau ⁠eines Netzwerks zur Bekämpfung des Drogenschmuggels ‌über Häfen. Die ⁠zuständigen Minister sollen bis November 2026 einen Aktionsplan dafür erarbeiten. Dieser soll verhindern, dass Drogenkartelle und andere ‌kriminelle Vereinigungen ⁠öffentliche und private Institutionen ⁠unterwandern. Zu den G7 gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA.

(Bericht von Makini Brice und Michel Rose, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)