G7 wollen mit neuen Sanktionen Druck auf Russland erhöhen

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ÉVIAN (dpa-AFX) - Die USA und die anderen G7-Staaten wollen mit zusätzlichem Druck auf Russland die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges intensivieren. In einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs vom Gipfeltreffen im französischen Évian heißt es, man werde die Sanktionen verschärfen, auch im Öl- und Gassektor. Zudem habe man vereinbart, die Lieferung von weitreichenden Waffen und Luftverteidigungskapazitäten auszuweiten./aha/DP/zb

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G7 will Druck auf Russland erhöhengestern, 11:43 Uhr · dpa-AFX
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