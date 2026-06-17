G7 wollen Obergrenze für Rohstoffimporte aus China erreichen
dpa-AFX · Uhr
ÉVIAN (dpa-AFX) - Um das Risiko der Erpressbarkeit durch Länder wie China zu verringern, wollen die G7-Staaten Limits für die Einfuhr bestimmter Rohstoffe erreichen. Ziel sei es, die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten außerhalb der G7 und ihrer Partnerländer bei seltenen Erden und Permanentmagneten bis 2030 auf unter 60 Prozent zu senken, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung beim G7-Gipfel im französischen Évian./aha/rom/DP/men
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