G7 wollen verschuldete Entwicklungs- und Schwellenländer stärker unterstützen

Evian-les-bains, ⁠Frankreich/Washington, 17. Jun (Reuters) - Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten wollen stärker auf eine Entlastung hoch verschuldeter Entwicklungs- und Schwellenländer hinarbeiten. "Wir werden ‌unsere Bemühungen verstärken, den Risiken durch die weltweit hohe Verschuldung zu begegnen", hieß ⁠es in ⁠einer am Dienstag im französischen Evian-les-Bains veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Die hohe Verschuldung gefährde in den betroffenen Ländern die wirtschaftliche Stabilität und lasse weniger Geld für ‌wichtige öffentliche Leistungen. Die Unterstützung ‌soll dabei auch Staaten mit mittlerem Einkommen zugutekommen, die bislang von keiner Entschuldungsinitiative der ⁠G20 erfasst werden. Da die öffentliche Entwicklungshilfe ‌zuletzt massiv gesunken ⁠ist, sollen private Investitionen künftig eine größere Rolle spielen. Der OECD zufolge sanken die öffentlichen Entwicklungshilfeleistungen im Jahr ‌2025 real um ⁠23,1 Prozent auf 174,3 ⁠Milliarden Dollar. Allein die USA kürzten ihre Hilfen um knapp 57 Prozent; zudem reduzierten auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Japan ihre Entwicklungshilfezahlungen.

(Bericht von Michel Rose, Richard Lough und Dominique Vidalon, geschrieben von Bettina Cosima Larrarte. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)