Gebrauchtwagenhändler Auto1 erwartet starkes Wachstum - Aktie legt zu

München, ⁠17. Jun (Reuters) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 erwartet in beiden Sparten weiterhin starkes Wachstum. Der Absatz solle im Privatkundengeschäft langfristig um 20 bis 40 Prozent pro ‌Jahr zulegen, kündigte das Unternehmen am Mittwoch zu seinem Kapitalmarkttag an. Im Geschäft mit Händlern werde ⁠langfristig ⁠ein Absatzplus von zehn bis 15 Prozent pro Jahr erwartet. Das Privatkundensegment solle operativ aus den roten Zahlen kommen und das Händlersegment seine Gewinne steigern. Konzernchef Christian Bertermann sprach von ‌einem "enormen langfristigen Geschäftspotenzial" in dem ‌fragmentierten Gebrauchtwagenmarkt. Die Auto1-Aktie legte um 10,5 Prozent zu und war damit größter Gewinner im Nebenwerteindex MDax.

Im ⁠Privatkundengeschäft verkaufte Auto1 nach nun veröffentlichten Zahlen im ‌vergangenen Jahr 101.539 Fahrzeuge ⁠und schrieb dabei aufgrund der Vertriebs- und Verwaltungskosten operativ einen Verlust (bereinigtes Ebitda) von 410 Euro pro Fahrzeug. Langfristig soll hier ein ‌Betriebsgewinn von 1450 ⁠bis 2410 Euro pro Fahrzeug ⁠erwirtschaftet werden. Im Händlersegment verkaufte Auto1 im vergangenen Jahr 740.732 Fahrzeuge und fuhr pro Fahrzeug einen Betriebsgewinn von 323 Euro ein. Langfristig erwartet das Unternehmen hier einen Gewinn von 480 bis 720 Euro pro Fahrzeug.

(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)