Hoch verschuldete Vonovia sieht sich für steigende Zinsen gerüstet

Düsseldorf, 17. ⁠Jun (Reuters) - Der von milliardenschweren Schulden belastete größte deutsche Immobilienkonzern Vonovia sieht sich trotz steigender Zinsen auf dem Weg zum Abbau seiner Verbindlichkeiten. "Das haben wir in unsere Planung eingebaut", sagte der neue Vonovia-Chef Luka Mucic mit Blick auf die jüngste EZB-Zinserhöhung am Dienstagabend vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf (WPV). "Wir ‌können unseren Zielkorridor (...) von einem LTV von 40 Prozent erreichen." Dies werde 2028 der Fall sein. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte in der vergangenen Woche wegen der stark gestiegenen ⁠Inflation infolge des ⁠Iran-Kriegs erstmals seit fast drei Jahren ihren Leitzins erhöht. Für die unter milliardenschweren Schulden ächzenden Immobilienkonzerne bedeuten höhere Zinsen höhere Finanzierungskosten. Das aktuelle Zinsniveau preise dabei schon einen weiteren Schritt der EZB ein, sagte der Manager. Auch darauf sei Vonovia vorbereitet.

Mucic hatte den Abbau der Schulden nach der Übernahme des Chefpostens bei den Bochumern im Januar zu einer ‌seiner Prioritäten gemacht. Der Verschuldungsgrad (LTV) soll von zuletzt 45,4 ‌Prozent bis Ende 2028 auf rund 40 Prozent sinken. Im Tagesgeschäft mit Dienstleistungen rund um Wohnraum strebt er Wachstum an.

Der Manager hat bereits Teile des Immobilienportfolios für mögliche Verkäufe identifiziert. Vonovia könnte ⁠sich von Beteiligungen und Wohnungspaketen in einem Volumen von rund fünf Milliarden trennen. Notverkäufe angesichts ‌des gestiegenen Zinsniveaus werde es dabei nicht geben, ⁠betonte Mucic. Die Bochumer drücken nach der rasanten Expansion in der Vergangenheit - unter anderem hatten sie den Konkurrenten Deutsche Wohnen geschluckt - Schulden in einer Höhe von rund 40 Milliarden Euro. Die Zinsentwicklung bekommt Vonovia dabei zu spüren. "Wir sind aktuell ‌bei gewichteten Finanzierungskosten von 2,1 Prozent, wir ⁠laufen bis 2029 auf drei Prozent hoch."

Vonovia ⁠werde sich aber nicht ausschließlich von Immobilien trennen - auch Minderheitsbeteiligungen stünden zum Verkauf, sagte Mucic. "Das Unternehmen wollte (..) international stärker expandieren", sagte er mit Blick auf die Vergangenheit. "Da sind einige Beteiligungen übrig geblieben, etwa in den Niederlanden, wo wir mit dem Verkauf ganz gut vorankommen." Dort war Vonovia 2020 mit einer Beteiligung von 2,6 Prozent am Vesteda Residential Fund in den Markt eingestiegen. Auch von verbliebenen Pflege-Immobilien der Tochter Deutsche Wohnen will Mucic sich trennen, Wohnimmobilien abseits städtischer Zentren hat er zur Disposition gestellt. Jedes Quartal ⁠werde man ein Stückchen vorankommen. "Der Transaktionsmarkt ist aktiv."

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)