Hyperliquid: Warum dieser Altcoin selbst im Bärenmarkt für Aufmerksamkeit sorgt

Genau deshalb richtet sich der Blick vieler Anleger aktuell auf Hyperliquid. Während große Teile des Kryptosektors unter Druck stehen, gehört der HYPE-Token zu den stärksten digitalen Assets des Jahres. Die Marktkapitalisierung ist mittlerweile auf mehr als 10 Milliarden Dollar gestiegen und institutionelle Investoren beginnen zunehmend, die Plattform als potenziell eigenständige Investmentstory wahrzunehmen. Es gibt einige Faktoren, die Hyperliquid als besondere Krypto-Infrastruktur hervorstechen lassen.

Hyperliquid könnte mehr sein als nur eine weitere Krypto-Plattform

Auf den ersten Blick wirkt Hyperliquid wie eine dezentrale Handelsplattform für Kryptowährungen. Tatsächlich hat sich das Projekt jedoch in den vergangenen Monaten deutlich weiterentwickelt.

Hyperliquid ermöglicht den Handel von sogenannten Perpetual Futures. Dabei handelt es sich um Derivate, mit denen Marktteilnehmer auf die Preisentwicklung verschiedener Vermögenswerte spekulieren oder bestehende Positionen absichern können. Neben Kryptowährungen können mittlerweile auch Rohstoffe, Aktienindizes und weitere Vermögenswerte gehandelt werden.

Der entscheidende Unterschied zu klassischen Handelsplätzen besteht darin, dass Hyperliquid rund um die Uhr verfügbar ist. Die Plattform kennt keine Börsenöffnungszeiten und keine Wochenendpause. Genau dieser Vorteil wurde zuletzt durch die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten besonders sichtbar.

Der Iran-Krieg machte einen strukturellen Vorteil sichtbar

Die Eskalation im Nahen Osten und die Unsicherheit rund um die Straße von Hormus sorgten zuletzt für starke Schwankungen am Ölmarkt. Während traditionelle Terminbörsen nur innerhalb bestimmter Handelszeiten geöffnet sind, konnten Marktteilnehmer auf Hyperliquid jederzeit auf die Entwicklungen reagieren.

Insbesondere die Handelsvolumina bei Öl-Derivaten stiegen zeitweise auf mehr als eine Milliarde Dollar pro Tag. Händler nutzten die Plattform für Spekulation, Preisfindung und Absicherung in Phasen, in denen klassische Märkte nur eingeschränkt verfügbar waren.

Damit wurde erstmals in größerem Maßstab sichtbar, welchen Vorteil vollständig digitale und rund um die Uhr geöffnete Märkte bieten können. Für viele Investoren war dies ein wichtiger Hinweis darauf, dass Hyperliquid möglicherweise mehr ist als lediglich eine weitere Krypto-Anwendung.

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Warum der HYPE-Token von der Nutzung der Plattform profitiert

Ein weiterer Grund für das steigende Interesse liegt in der Struktur des HYPE-Tokens selbst. Viele Kryptowährungen besitzen nur eine lose Verbindung zwischen dem Erfolg des Netzwerks und dem Wert des Tokens. Bei Hyperliquid ist dieser Zusammenhang deutlich direkter. Ein Großteil der auf der Plattform generierten Gebühren fließt in einen sogenannten Assistance Fund, der regelmäßig HYPE-Token am Markt zurückkauft.

Dadurch entsteht eine direkte Verbindung zwischen Handelsvolumen, Plattformumsätzen und der Nachfrage nach dem Token. Je stärker die Plattform genutzt wird, desto größer fällt potenziell auch der Kaufdruck auf HYPE aus.

Für viele Marktbeobachter ähnelt dieses Modell eher einer digitalen Beteiligung an einer Handelsplattform als einem klassischen Krypto-Token. Entsprechend wird Hyperliquid zunehmend anhand von Kennzahlen wie Umsatzwachstum, Marktanteilen und Cashflows bewertet.

Institutionelle Investoren entdecken Hyperliquid

Auch institutionelle Anleger werden zunehmend aufmerksam. Mehrere ETP-Anbieter haben in den vergangenen Monaten Produkte auf den HYPE-Token aufgelegt. Gleichzeitig argumentieren Marktbeobachter wie Matt Hougan, CIO von Bitwise, dass Hyperliquid langfristig nicht nur den Kryptomarkt adressieren könnte, sondern möglicherweise als globale Handelsinfrastruktur für unterschiedliche Assetklassen fungieren kann.

Ob diese Vision Realität wird, bleibt offen. Die zunehmenden Kapitalzuflüsse zeigen jedoch, dass immer mehr Investoren Hyperliquid als eigenständigen Investment-Case betrachten.

Ist Hyperliquid etwas für das eigene Portfolio?

Trotz der beeindruckenden Entwicklung bleibt HYPE ein Altcoin – und damit ein hochriskantes Investment. Die Kursentwicklung ist stark von der weiteren Nutzung der Plattform abhängig. Hinzu kommen regulatorische Unsicherheiten, potenzielle Konkurrenz durch traditionelle Börsenanbieter sowie die generell hohe Volatilität des Kryptomarktes.

Für konservative Anleger dürfte Hyperliquid daher kaum als Kerninvestment geeignet sein. Wer von der langfristigen Entwicklung überzeugt ist, könnte den Token vielmehr als Satellitenposition betrachten. Eine kleine Beimischung kann ausreichen, um an möglichen Kurssteigerungen zu partizipieren, ohne das Gesamtrisiko des Portfolios übermäßig zu erhöhen.

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Direkter Kauf oder ETP?

Der direkte Erwerb von Kryptowährungen bringt für viele Anleger praktische Herausforderungen mit sich. Wallets, Private Keys, Sicherheitsfragen und die Auswahl geeigneter Handelsplattformen stellen insbesondere für klassisch orientierte Investoren eine Hürde dar.

Eine Alternative bieten börsengehandelte Produkte. Sie ermöglichen den Zugang über ein gewöhnliches Wertpapierdepot und lassen sich ähnlich einfach handeln wie Aktien oder ETFs. Gerade für Anleger, die ihre Investments zentral verwalten möchten, kann dies den Zugang deutlich vereinfachen.

Mit dem Bitwise Hyperliquid Staking ETP an der Entwicklung von HYPE partizipieren

Eine Möglichkeit zur Umsetzung bietet der Bitwise Hyperliquid Staking ETP. Das Produkt ermöglicht einen börsengehandelten Zugang zum HYPE-Token über ein klassisches Wertpapierdepot. Anleger erhalten dadurch Zugang zur Entwicklung des Hyperliquid-Ökosystems, ohne sich selbst um die Verwahrung oder das technische Management der Kryptowährung kümmern zu müssen.

Zu den Vorteilen zählen insbesondere:

Handelbarkeit über regulierte Börsenplätze.

Integration in bestehende Wertpapierdepots.

Kein eigenes Wallet erforderlich.

Zusätzliche Staking-Erträge innerhalb der Produktstruktur.

Einfacher Zugang zu einem der derzeit meistdiskutierten Projekte im Kryptosektor.

Der ETP wird unter dem Ticker BHYP an der Deutschen Börse Xetra gehandelt und ist vollständig durch physisch hinterlegte HYPE-Token besichert. Die Verwahrung erfolgt in professionellen Cold-Storage-Lösungen.

Besonders interessant ist die integrierte Staking-Komponente. Während Anleger beim direkten Kauf ihre Token selbst staken müssten, werden die Staking-Erträge innerhalb des ETP automatisch berücksichtigt und akkumuliert. Dadurch profitieren Investoren nicht nur von einer möglichen Kurssteigerung des HYPE-Tokens, sondern potenziell auch von zusätzlichen Netzwerk-Erträgen.

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,85 Prozent pro Jahr bietet das Produkt einen vergleichsweise unkomplizierten Zugang zu einem der derzeit spannendsten Projekte im Kryptosektor. Gleichzeitig entfällt die technische Komplexität, die mit dem direkten Besitz von Kryptowährungen verbunden ist.

Für Anleger, die Hyperliquid als spekulative Satellitenposition innerhalb eines breiter diversifizierten Portfolios betrachten, kann der Bitwise Hyperliquid Staking ETP daher eine praktikable Möglichkeit darstellen, die Investmentthese über die gewohnte Infrastruktur des Wertpapierdepots umzusetzen.

Anlageklasse Digitale Vermögenswerte Basiswert Hyperliquid Kurs in US Dollar ISIN DE000A4ARTJ5 Emissionsdatum 24.03.2026 Managementgebühr p. a. 0,85 % Emittent Bitwise Staking Ja

Fazit: Einer der spannendsten Investment-Cases im Kryptosektor

Hyperliquid gehört aktuell zu den wenigen Projekten, die sich trotz eines schwierigen Marktumfelds durch starke Fundamentaldaten, steigende Nutzung und wachsendes institutionelles Interesse auszeichnen. Besonders interessant ist dabei die Kombination aus realen Umsätzen, einem klaren Nutzen für Marktteilnehmer und einer Tokenökonomie, die den Erfolg der Plattform direkt mit dem HYPE-Token verknüpft.

Gleichzeitig bleiben die Risiken erheblich. Regulatorische Entwicklungen, hohe Volatilität und die noch junge Historie des Projekts machen Hyperliquid zu einem Investment für risikobereite Anleger.

Wer dennoch an die langfristige Entwicklung von Hyperliquid glaubt und einen einfachen Zugang sucht, findet mit dem Bitwise Hyperliquid Staking ETP eine Möglichkeit, diese Investmentthese über das klassische Wertpapierdepot umzusetzen.

* Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister Bitwise. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Alexander Mayer verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.