Iran-Krieg würgt geringes Wachstum des Luftverkehrs ab

Frankfurt, 17. Jun (Reuters) - ⁠Flugstreichungen und hohe Kerosinpreise durch den Iran-Krieg dämpfen das Angebot im Luftverkehr in Deutschland. Nach Daten des Branchenverbandes BDL stagniert das Sitzplatzangebot von Juni bis November mit knapp 142 Millionen auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Während Billigflieger und touristische Fluggesellschaften drei Prozent mehr Tickets auf den Markt bringen, schrumpft ‌das Angebot der großen Netzwerk-Airlines wie Lufthansa oder Emirates um zwei bis drei Prozent. "Grund hierfür ist die Belastung der Branche durch hohe Kerosinpreise", erklärte der BDL am Mittwoch.

Mit Beginn des Iran-Krieges ⁠Ende Februar ⁠fiel ein Großteil der Flüge in die Konfliktregion Nahost aus und erholte sich noch nicht vollständig bis Juni. Kerosin war zeitweise doppelt so teuer wie vor dem Krieg. Die Airlines verringerten ihre Kapazitäten in die betroffenen Zielgebiete von Juni bis November um fünf Prozent, wie der BDL erklärte. Doch auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland wichtige Routen nach Westeuropa schrumpfen in den kommenden sechs ‌Monaten um fünf Prozent. Hier dürften sich auch Flugstreichungen ‌der Lufthansa niederschlagen. Wegen gestiegener Kerosinkosten und des kurzfristig beendeten Betriebs der Zubringer-Fluglinie Cityline nahm die Marke mit dem Kranich 20.000 Flüge aus dem Sommerflugplan. Weitere Streichungen sollen folgen, weil das Kurzstrecken-Angebot der sechs Drehkreuze ⁠des Konzerns in Europa konsolidiert wird.

Europäische Netzwerk-Airlines mit dem Marktführer Lufthansa-Group in Deutschland bieten nach den ‌BDL-Daten bis November drei Prozent weniger Tickets an. ⁠Gegenüber dem Vorcorona-Jahr 2019 beläuft sich die verfügbare Kapazität auf 81 Prozent - im übrigen Europa kommen die Airline-Gruppen Lufthansa, Air France-KLM, der britisch-spanische Konzern IAG und andere Netzwerk-Linien auf eine Erholungsrate von 97 Prozent.

Mit der ersten Stagnation des Luftverkehrs in Deutschland seit ‌Beginn der Erholung von der Corona-Pandemie vor drei Jahren ⁠vergrößert sich der Abstand zu den übrigen ⁠europäischen Ländern. Die Branche macht dafür in erster Linie die viel höheren Standortkosten durch Steuern und Gebühren verantwortlich, die ab Juli nur geringfügig sinken werden. Deutschland hinkt beim Wachstum schon länger den europäischen Nachbarn hinterher. Der Kerosinpreisschock trifft andere europäische Märkte offenbar nicht so stark: Das Flugangebot in Europa ohne Deutschland wächst um sechs Prozent auf 116 Prozent von 2019.

Die großen deutschen Verkehrsflughäfen trifft die Drosselung der Airlines. An den beiden großen Drehkreuzen Frankfurt und München wachse die angebotene Kapazität nicht mehr, erklärte der BDL. Die Prognose des Frankfurter Flughafenbetreibers ⁠Fraport, der von rund vier Prozent Wachstum auf bis zu 66 Millionen Passagieren ausging, könnte damit überholt sein.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)