IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics nimmt nächste Woche an der BIO International Convention 2026 teil, um Gespräche über strategische Partnerschaften zu führen

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics nimmt nächste Woche an der BIO International Convention 2026 teil, um Gespräche über strategische Partnerschaften zu führen

Montreal, QC, Kanada, 17. Juni 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC) - ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der präzisen intrazellulären Arzneimittelverabreichung beschäftigt - freut sich, seine Teilnahme an der BIO International Convention 2026 bekannt zu geben, die vom 22. bis 25. Juni in San Diego (Kalifornien) stattfindet.

Das Team von Defence steht während der Konferenz für Gespräche mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Investoren und möglichen strategischen Kooperationspartnern zur Verfügung, die daran interessiert sind, Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit hinsichtlich der von Defence eigens entwickelten Accum®-Plattform zu eruieren.

Accum® ist darauf ausgelegt, die intrazelluläre Verabreichung zu verbessern, indem der endosomale Austritt gefördert und die Abgabe in die Zielkompartimente der Zelle optimiert wird. Die Plattform wird auf verschiedene therapeutische Modalitäten angewendet, wozu auch Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und radiopharmazeutische Wirkstoffkonjugate (RDCs) gehören, bei denen eine effiziente intrazelluläre Verabreichung nach wie vor eine entscheidende Herausforderung darstellt.

Defence bemüht sich aktiv um Partnerschaften mit innovativen Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Entwicklern von Biosimilar-Produkten und Technologieanbietern, die Accum® nutzen wollen, um einen zusätzlichen Mehrwert aus ihren therapeutischen Programmen zu erschließen. Die Partnerschaftsmöglichkeiten umfassen die Entwicklung neuartiger Accum® gestützter ADCs, die Verbesserung von Biosimilar-Produkten, die Wiederbelebung bestehender oder eingestellter Assets und die gemeinsame Entwicklung fortschrittlicher Verabreichungs- und Linker-Technologien. Accum® kann in ADC-Programme integriert werden, ohne dass der Entwicklungsprozess neu gestartet werden muss; damit ist eine Einbindung in jeder Entwicklungsphase möglich, von der Entdeckung bis hin zur klinischen Bewertung.

Die BIO International Convention ist eines der wichtigsten Treffen für die internationale Biotechnologiebranche und bringt internationale Innovatoren, Investoren und Branchenführer aus der Pharmaindustrie zusammen, so Sébastien Plouffe, Chief Executive Officer von Defence Therapeutics. Für Defence bietet die Veranstaltung die einzigartige Möglichkeit, das Potenzial unserer Accum®-Plattform zu demonstrieren und mit Organisationen in Kontakt zu treten, die nach innovativen Ansätzen zur Verbesserung der Verabreichung und Wirksamkeit fortschrittlicher Therapeutika suchen. Wir freuen uns darauf, mit potenziellen Partnern in Kontakt zu treten und Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen, um gemeinsam Mehrwert zu schaffen.

Unternehmen, die an einem Gespräch mit Defence auf der BIO 2026 interessiert sind, werden gebeten, das Unternehmen im Vorfeld über die BIO Partnering-Plattform zu kontaktieren oder sich direkt per E-Mail unter info@defencetherapeutics.com an das Team von Defence zu wenden.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, die Krebstherapie wirksamer und sicherer zu machen. Unter Einsatz seiner Plattform Accum® für die präzise Wirkstoffabgabe arbeitet Defence daran, die Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika in niedrigeren Dosierungen zu optimieren und so die Nebenwirkungen zu verringern und den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu verbessern. Durch das Heranziehen modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche ist Defence bestrebt, bahnbrechende Therapien jenen Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen. Um mehr über Defence Therapeutics zu erfahren und die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu sondieren, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Defence Therapeutics

Sébastien Plouffe

CEO, Gründer und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

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