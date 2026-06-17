IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: ZenaTech steigert getrieben von der Drohnensparte den Umsatz deutlich

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: ZenaTech steigert getrieben von der Drohnensparte den Umsatz deutlich

ZenaTech ist mit einem kräftigen Wachstum ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Anbieter von KI-gestützten Drohnen, Drone-as-a-Service, Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen gabt seine Finanzergebnisse - basierend auf kanadischem Dollar - für die drei Monate zum 31. März 2026 bekannt. ZenaTech erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 8,4 Millionen $. Gegenüber den 1,13 Millionen $ aus dem Vorjahresquartal entspricht das einem Plus von 640 Prozent.

Der Wachstumstreiber war klar die Drohnensparte. Das DaaS-Segment steuerte 7,8 Millionen $ bei und stand damit für rund 93 Prozent des Gesamtumsatzes. ZenaTech baut diesen Bereich vor allem über die Übernahme etablierter Landvermessungs- und Dienstleistungsunternehmen aus, in deren Geschäftsmodelle Drohnentechnologie integriert wird.

Drohnensparte dominiert das Zahlenwerk

Bis Ende des ersten Quartals hatte ZenaTech sein DaaS-Portfolio auf 21 Übernahmen erweitert. Aktuell spricht das Unternehmen von 23 übernommenen Landvermessungs- und Dienstleistungsunternehmen in zehn US-Bundesstaaten sowie in Kanada, Großbritannien und Australien. Zusammen mit eigenen Niederlassungen in Orlando, Dublin und Dubai kommt ZenaTech auf 26 globale DaaS-Standorte.

Operativ geht es darum, Drohnen in bestehende Dienstleistungen wie Landvermessungen, Inspektionen und Hochdruckreinigungen einzubinden. Die Technologie soll vor allem die Datenerfassung verbessern und Abläufe effizienter machen.

Neue Produkte für zivile und militärische Anwendungen

Im ersten Quartal brachte ZenaTech neue kommerzielle Drohnenprodukte der IQ-Serie voran. Dazu zählt der IQ Quad für Landvermessungen. Außerdem wurden die Entwicklung und Erprobung der Hochdruckreinigungsplattform IQ Square fortgesetzt. Bei der Indoor-Drohne IQ Nano meldete das Unternehmen Fortschritte bei Tests mit Drohnenschwärmen für Inventuranwendungen.

Parallel rückt der Verteidigungsbereich stärker in den Fokus. ZenaTech begann im Quartal mit der Entwicklung von Prototypen für ein Drohnenabwehrsystem und meldete ein vorläufiges Patent an. Zum geplanten System gehören unter anderem die maritime Abfangdrohne ZD2000 Maritime Interceptor, die Einweg-Abfangdrohne Interceptor P-1 und die seegestützte Start- und Betankungsstation IQ Glider.

Weitere Projekte umfassen den Unterwasserdrohnen-Prototyp IQ Aqua zur Landminenerkennung sowie ein Quantennavigationssystem für Umgebungen ohne GPS. Zudem reichte ZenaTech einen Antrag für die Green/Blue-UAS-Pathway-Zertifizierung der ZenaDrone 1000 ein.

SaaS-Geschäft kleiner, Bilanz gestärkt

Das Enterprise-SaaS-Segment erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 589.857 $. Nach der Übernahme von Now Solutions umfasst dieser Bereich zwölf Marken. Der Umsatz lag unter dem Vorjahreswert, wobei ZenaTech auf den Zeitpunkt von Softwarelizenzverlängerungen verweist.

Finanziell verfügte das Unternehmen zum Quartalsende über Barmittel und marktgängige Wertpapiere von rund 15 Millionen $.

ZenaTech hat im ersten Quartal damit vor allem eines gezeigt: Das Geschäftsmodell verschiebt sich deutlich in Richtung Drohnendienstleistungen. Der starke Umsatzanstieg basiert in erster Linie auf dem ausgebauten DaaS-Portfolio und den übernommenen Dienstleistungsunternehmen. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an neuen Drohnenplattformen für kommerzielle Anwendungen und Verteidigungstechnologie.

______________________________

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech und/oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler Zena Tech und/oder Nebenwerte.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com/

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-gibt-umsatzsteigerung-von-640-im-1-quartal-2026-bekannt-wachstum-im-jahresvergleich-von-drohnensparte-getragen/5164749/

Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://www.zenatech.com/de/datenschutzrichtlinie/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.