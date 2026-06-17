IRW-News: Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy gibt Verschiebung der Jahreshauptversammlung bekannt

IRW-PRESS: Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy gibt Verschiebung der Jahreshauptversammlung bekannt

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 17. Juni 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (das Unternehmen oder Polaris) gab heute bekannt, dass seine Jahreshauptversammlung (die Versammlung), die ursprünglich für den 18. Juni 2026 um 9:00 Uhr (Ortszeit Toronto) angesetzt war, verschoben wurde.

Die Versammlung findet nun wie folgt statt:

Datum: 26. Juni 2026

Uhrzeit: 9:00 Uhr (Ortszeit Toronto)

Format: Ausschließlich virtuelle Versammlung

Webcast: https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1923

Passwort: polaris2026

Die Versammlung wird wie zuvor angekündigt im virtuellen Format stattfinden, und die Aktionäre können weiterhin über die virtuelle Versammlungsplattform von TSX Trust online teilnehmen und abstimmen.

Grund für die Verschiebung

Die Verschiebung erfolgt, da das erforderliche Quorum von 50,1 % der abstimmenden Aktionäre zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erreicht wurde. Wir bitten Aktionäre, die ihre Stimmen noch nicht abgegeben haben, dies bis zum 25. Juni um 9 Uhr zu tun.

Unterlagen zur Versammlung und Tagesordnung

Die Tagesordnung der Versammlung bleibt unverändert. Auf der Versammlung werden die Aktionäre gebeten, den Konzernabschluss des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie den dazugehörigen Bericht der Wirtschaftsprüfer entgegenzunehmen.

Die Aktionäre werden außerdem ersucht, über folgende Angelegenheiten abzustimmen:

1. Wahl der Direktoren des Unternehmens; und

2. Wiederbestellung von PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Accountants, als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens und Ermächtigung der Direktoren des Unternehmens zur Festsetzung von dessen Vergütung.

Das den Aktionären zuvor zugestellte Informationsschreiben des Unternehmens vom 15. Mai 2026 (das Rundschreiben) enthält detaillierte Informationen zur Versammlung und zu den dort zu behandelnden Angelegenheiten.

Abstimmung und Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die am 29. April 2026 im Aktienregister eingetragen sind, behalten ihr Recht, auf der Versammlung und einer etwaigen Vertagung abzustimmen.

Zuvor ordnungsgemäß eingereichte Vollmachten behalten ihre Gültigkeit für die vertagte Versammlung, sofern sie nicht ordnungsgemäß widerrufen werden.

Aktionäre, die noch nicht abgestimmt haben, werden gebeten, dies gemäß den Anweisungen im Rundschreiben zu tun.

Die Frist für die Einreichung von Vollmachten wird auf 24 Stunden (ohne Wochenenden und Feiertage) vor Beginn der vertagten Versammlung verlängert.

Weitere Informationen

Elektronische Kopien des Rundschreibens und der zugehörigen Versammlungsunterlagen sind im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter https://polarisrei.com verfügbar.

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Stimmabgabe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Corporate Secretary des Unternehmens unter info@polarisrei.com oder an die TSX Trust Company unter 1-888-433-6443.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zum Portfolio des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Wasserkraftwerke (~39 MW), drei Solar-(Photovoltaik)-Projekte (~35 MW) und ein Onshore-Windpark (~26 MW).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Tel: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84752

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84752&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA73108L1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.