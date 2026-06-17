IRW-News: Premier American Uranium Inc: Premier American Uranium erweitert und präzisiert die Uranmineralisierung im Kaycee-Projekt in Wyoming mit ersten Bohrergebnissen aus dem Jahr 2026

IRW-PRESS: Premier American Uranium Inc: Premier American Uranium erweitert und präzisiert die Uranmineralisierung im Kaycee-Projekt in Wyoming mit ersten Bohrergebnissen aus dem Jahr 2026

Toronto, 17. Juni 2026 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. (PUR, das Unternehmen oder Premier American Uranium) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ - freut sich, vorläufige Ergebnisse des Explorationsbohrprogramms 2026 im vollständig unternehmenseigenen Kaycee-Projekt (Kaycee oder das Projekt) bekannt zu geben, das sich im Powder River Basin (PRB) im Nordosten von Wyoming befindet. Die Bohrungen am Zielgebiet Outpost begannen im Mai 2026. Bis heute wurden 19 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 17.100 ft fertiggestellt. Für die Saison 2026 sind derzeit insgesamt 100.000 ft Bohrungen geplant, wobei der Schwerpunkt auf den Explorationsgebieten Outpost, Rustler und Stampede liegt (Abbildung 1).

Highlights

- Durch Infill- und Step-out-Bohrungen im Gebiet Outpost (Abbildung 2) wurde die Zone der bekannten Uranmineralisierung erweitert und weiter abgegrenzt. Im Jahr 2026 wurden 19 konventionelle Rotationsbohrungen mit Bohrschlamm mit einer Gesamtlänge von 17.100 ft abgeschlossen (Abbildung 1).

- Sieben der 19 Bohrlöcher durchteuften eine Uranmineralisierung mit Gehalten von 0,02 % eUO oder höher (siehe Tabelle 1 für bedeutende Abschnitte).

- Die bisherigen Bohrergebnisse liefern wertvolle lithologische Informationen, die die geologische Interpretation untermauern und als Orientierung für künftige Explorationspläne dienen. Durch die Bohrungen wurden zwei Zielsandformationen innerhalb der unteren Wasatch-Formation identifiziert, die beide Uranmineralisierungen beherbergen. Die untere Wasatch-Formation ist zudem der Hauptträger der Uranmineralisierung im Pumpkin-Buttes-Gebiet, das unmittelbar östlich des Kaycee-Projektgebiets liegt.

- In Verbindung mit dem Bohrprogramm beauftragte das Unternehmen einen professionellen Vermessungsdienstleister mit der Durchführung einer projektweiten Vermessung der Bohrlochkragen und Höhenangaben. Diese Vermessungsarbeiten sind abgeschlossen, und die Ergebnisse werden zur Unterstützung künftiger Initiativen zur Mineralressourcenschätzung sowie der laufenden technischen Bewertung des Projekts herangezogen.

Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: Diese ersten Ergebnisse unterstreichen erneut das Explorationspotenzial des Kaycee-Projekts und bestärken uns in unserer Ansicht, dass der Bezirk mehrere Gebiete beherbergt, die bedeutende Uranressourcen liefern können. Die Ausdehnung der Mineralisierung bei Outpost sowie die durch die Bohrungen gewonnenen geologischen Erkenntnisse verbessern unser Verständnis der Faktoren, die die Mineralisierung beeinflussen, und tragen dazu bei, die Zielauswahl im gesamten Bezirk zu verfeinern.

Wir haben das Programm 2026 bei Outpost aufgrund der saisonalen Erreichbarkeit und der überzeugenden Ergebnisse, die bei der Entdeckung im Rahmen der Kampagne 2025 erzielt wurden, begonnen. Als neu identifiziertes uranhaltiges System, das sich noch in einem frühen Explorationsstadium befindet, hat Outpost vielversprechende Ergebnisse geliefert, die weitere Folgearbeiten rechtfertigen. Obwohl erst ein kleiner Teil unseres geplanten 100.000-Fuß-Bohrprogramms abgeschlossen ist, sind wir mit den bisherigen Fortschritten zufrieden und freuen uns darauf, die Bohrungen bei Outpost voranzutreiben und gleichzeitig das erhebliche Potenzial der Zielgebiete Rustler und Stampede während der gesamten Saison weiter zu untersuchen.

Tabelle 1. Bedeutende Abschnitte bei Kaycee 2026

Bohrloch Abschnitt Ab (ft) Bis Länge (ft) eUO %

(ft)

LT26-074 durchquert 214,5 215,5 1 0,052

und 798,5 800,5 2 0,036

LT26-076 geschnitten 802 805 3 0,022

einschließlich 803 804,5 1,5 0,03

LT26-077 geschnitten 792,5 794,5 2 0,073

einschließlich 793 793,5 0,5 0,101

LT26-078 sich kreuzend 748 749 1 0,029

LT26-079 geschnitten 771,5 772,5 1 0,022

und 787 789 2 0,027

LT26-083 geschnitten 773 774 1 0,026

LT26-086 geschnitten 793 793,5 0,5 0,026

Anmerkungen: Die hier aufgeführten Bohrlöcher stießen auf Uranmineralisierungen mit einem Cutoff-Gehalt von mindestens 0,02 % eUO. Alle Gehalte wurden anhand von Gammastrahlenmessungen berechnet, die von Hawkins CBM Logging aus Casper, Wyoming, durchgeführt wurden, einem vom Unternehmen unabhängigen Unternehmen. Die geophysikalischen Ergebnisse basieren auf dem äquivalenten Uran (eUO) der Gammastrahlen-Sonden, die in der Testanlage des Energieministeriums in Casper, Wyoming, kalibriert wurden. Die angegebenen Urangehalte wurden anhand von Gammastrahlen-Logdaten berechnet, und es handelt sich um äquivalente (e) Gehalte in UO-Prozent. eUO ist ein Maß für die Gamma-Intensität eines Zerfallsprodukts von Uran und stellt keine direkte Messung des Urans dar. Es wurden keine Korrekturen für radiometrisches Ungleichgewicht vorgenommen. Zahlreiche Vergleiche von eUO-Werten und chemischen Analysen von PRB-Kernproben deuten darauf hin, dass eUO ein angemessener Indikator für den tatsächlichen Urangehalt ist. Alle Bohrlöcher sind vertikal ausgerichtet, und die geologischen Einheiten, in denen die Uranmineralisierung vorkommt, verlaufen im Allgemeinen sehr flach, sodass die angegebenen Mächtigkeiten den tatsächlichen Mächtigkeiten entsprechen.

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Abbildung 1. Wichtigste Ziele des Kaycee-Projekts im Jahr 2026

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Abbildung 2. Bohrlöcher des Kaycee-Projekts 2026

Kaycee-Projekt

Das Kaycee-Projekt im Powder River Basin in Wyoming umfasst Mineralrechte auf einer Fläche von über 42 Quadratmeilen entlang eines 36 Meilen langen mineralisierten Trends, der mehr als 110 Meilen identifizierte Rollfronten beherbergt (Abbildung 3). Das Projekt gilt als das einzige Projekt im PRB, bei dem alle drei bekannten, historisch produktiven Sandsteinformationen (Wasatch, Fort Union und Lance) mineralisiert und potenziell für die ISR-Gewinnung zugänglich sind. Das Projekt stellt die größte Grassroots-ISR-Exploration in den Vereinigten Staaten dar, wobei seit 2023 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 400.000 ft durchgeführt wurden.

PUR verfügt über eines der stärksten Explorationsportfolios in Wyoming und kombiniert sein Cyclone-Projekt im Great Divide Basin mit dem Kaycee-Projekt, um eines der größten laufenden Bohrprogramme im Bundesstaat voranzutreiben und seine Präsenz in den beiden wichtigsten für den ISR-Abbau geeigneten Uranregionen des Bundesstaates deutlich auszubauen.

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Abbildung 3. Das Explorationsportfolio von PUR in Wyoming mit Hervorhebung des Kaycee-Projekts im Powder River Basin und des Cyclone-Projekts im Great Divide Basin. Bei beiden Projekten finden derzeit aktive Explorationsarbeiten statt.

Erklärung einer qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von J.J. Brown, P.G., SME-RM, Vice President Exploration bei PUR, geprüft und genehmigt, die eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist. Frau Brown hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten überprüft, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, auf denen die hierin enthaltenen Informationen basieren.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrergebnisse stammen aus konventionellen Rotationsbohrungen mit Bohrschlamm sowie aus kontinuierlich aufgezeichneten geophysikalischen Messwerten (Gammastrahlung, Spontankraft und Einpunkt-Widerstandsmessung) einer geophysikalischen Bohrlochsonde. Die mineralisierten Zonen verlaufen flach, während die einzelnen Bohrlöcher vertikal ausgerichtet sind; die in dieser Pressemitteilung angegebenen Mächtigkeiten gelten als tatsächliche Mächtigkeiten. Die gemeldeten Mineralisierungsgehalte wurden anhand der Gammastrahlen-Log-Aufzeichnungen nach einem Verfahren berechnet, das erstmals in den frühen 1960er Jahren entwickelt wurde und in der Uranindustrie gängige Praxis ist. Die geophysikalische Bohrlochmessung wurde von Hawkins CBM Logging aus Casper, Wyoming, durchgeführt, einem sehr erfahrenen und kompetenten geophysikalischen Dienstleister mit einer langjährigen Tradition bei der Bereitstellung zuverlässiger und genauer Daten.

Weitere Informationen zum Kaycee-Projekt des Unternehmens, einschließlich der im Rahmen des Arbeitsprogramms angewandten Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -kontrolle, sind dem Technischen Bericht gemäß NI 43-101 zum Kaycee-Uranprojekt, Johnson County, Wyoming, USA vom 21. September 2025 zu entnehmen, der im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten, um die heimische Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der bedeutendsten Uranregionen des Landes, wobei derzeit aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico sowie in den Great Divide- und Powder River-Becken in Wyoming durchgeführt werden.

Unterstützt von strategischen Partnern wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das auf definierten Ressourcen sowie hochprioritären Explorations- und Erschließungszielen basiert. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungsverfahren, Betrieb sowie auf Uran spezialisierte Fusionen und Übernahmen ist das Unternehmen gut positioniert, um als wichtiger Akteur die Entwicklung des US-amerikanischen Uransektors voranzutreiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

Twitter: @PremierAUranium

www.premierur.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen bezüglich des Geschäfts von PUR sowie der Branche und der Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen, der Uranpreis, die erwarteten Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, die Fertigstellung, der Zeitplan und die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen, die erwartete Mineralisierung den Erwartungen entspricht, sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern, Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen und dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Material sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Obwohl die von PUR bei der Bereitstellung zukunftsgerichteter Informationen oder der Abgabe zukunftsgerichteter Aussagen getroffenen Annahmen von der Geschäftsführung zum jeweiligen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen werden.

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Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen oder durch diese implizierten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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