IRW-News: Trident Resources Corp.: Trident Resources durchteuft 41,46 g/t auf 3,42 m, einschließlich 81,75 g/t auf 1,73 m, in Bohrloch CL26033 im Projekt Contact Lake in Saskatchewan

IRW-PRESS: Trident Resources Corp.: Trident Resources durchteuft 41,46 g/t auf 3,42 m, einschließlich 81,75 g/t auf 1,73 m, in Bohrloch CL26033 im Projekt Contact Lake in Saskatchewan

Vancouver, BC / 17. Juni 2026 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSXV: ROCK) (OTCQB: TRDTF) (Frankfurt: 6BP0) (Trident oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse für die letzten 7 (sieben) Diamantbohrlöcher bekannt zu geben, die im Rahmen des Winterbohrprogramms 2026 auf dem Goldprojekt Contact Lake im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan absolviert wurden. Alle sieben Bohrlöcher wurden von der Wintereisschicht in die Zone BK3 im Zielgebiet Contact Lake niedergebracht und durchteuften eine hochgradige Goldmineralisierung, womit das Potenzial der Zone BK3 für eine beträchtliche Goldmineralisierung erneut bestätigt wurde. Die Analyseergebnisse aus elf (11) Bohrlöchern, die im Bereich der Lagerstätte Preview Lake, rund drei Kilometer vom Zielgebiet Contact Lake entfernt, niedergebracht wurden, stehen noch aus.

Regionale Karte des Projektstandorts von Trident:

https://www.tridentresourcescorp.com/projects/contact-lake-gold-project/#&gid=1&pid=1

Diese Ergebnisse aus der Zone BK3 veranschaulichen die robuste Beschaffenheit des Mineralisierungssystems bei Contact Lake, das sowohl an der Oberfläche als auch in der Tiefe durchweg hochgradige Goldabschnitte geliefert hat. Mit dem Winterbohrprogramm wurde bestätigt, dass die Lagerstätte Contact Lake entlang des Streichens in alle Richtungen und in die Tiefe zur Erweiterung offen ist. Trident hat die Bohrungen auf dem Projekt vor Kurzem wiederaufgenommen; für diesen Sommer und Herbst ist ein Bohrvolumen von mehr als 20.000 Metern geplant.

Karte des Goldkonzessionsgebiets Contact Lake:

http://www.tridentresourcescorp.com/_resources/maps/contact-lake-property-map.jpg

Highlights:

· Bohrloch CL26033 durchteufte 41,46 g/t Gold (Au) auf 3,42 Metern (m) ab 207,58 m

o einschließlich 81,75 g/t Au auf 1,73 m ab 208,67 m

o einschließlich 179,5 g/t Au auf 0,73 m ab 208,67 m

· Bohrloch CL26045 durchteufte 5,43 g/t Au auf 16,00 m ab 206,00 m

o einschließlich 12,70 g/t Au auf 6,25 m ab 215,75 m

· Bohrloch CL26047 durchteufte 10,05 g/t Au auf 9,30 m ab 221,00 m

o einschließlich 156,50 g/t Au auf 0,50 m ab 229,80 m

· Bohrloch CL26048 durchteufte 6,78 g/t Au auf 10,25 m ab 42,00 m

o einschließlich 17,10 g/t Au auf 3,40 m ab 50,60 m

o einschließlich 112,50 g/t Au auf 0,50 m ab 51,19 m

Jon Wiesblatt, CEO und Direktor von Trident, sagt dazu: Wir sind mit diesen Ergebnissen aus dem Winterbohrprogramm bei Contact Lake unglaublich zufrieden, nachdem wir in allen Bohrlöchern eine Goldmineralisierung durchteuft haben. Das Programm hat unsere Erwartungen übertroffen. Die von uns verzeichnete Stärke und Kontinuität der Mineralisierung bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass das Zielgebiet Contact Lake sowohl innerhalb des Projektgeländes als auch innerhalb des gesamten Portfolios von Trident ein sehr großes Potenzial aufweist. Die Ergebnisse rechtfertigen die Durchführung von wesentlich mehr Bohrungen, um die Erweiterung in die Tiefe und in Streichrichtung zu erproben. Es sollte angemerkt werden, dass das Projekt Contact Lake lediglich eines von mehreren beachtlichen Projekten in unserem Portfolio ist und wir uns systematisch darum bemühen, das regionale Potenzial im Goldgürtel La Ronge zu erschließen, um das nächste Bergbaurevier Kanadas hervorzubringen.

Aus der ehemaligen Mine Cameco wurden vor der Stilllegung im Jahr 1998, als der Goldpreis bei etwa 300 $ pro Unze lag, rund 200.000 Unzen Gold bei beeindruckenden Gehalten von 6 bis 7 Gramm pro Tonne gefördert. Unsere frühen Erfolge zeigen eindeutig, dass eine beträchtliche hochgradige Goldmineralisierung zurückgelassen wurde und dass die Größe dieser mineralisierten Zonen anhand moderner Explorationsverfahren schnell erweitert werden kann. Das Unternehmen verfügt über einen Kassenbestand von ungefähr 26 Millionen $ und damit über alle erforderlichen Mittel für das Sommerprogramm 2026 und darüber hinaus, was es uns ermöglicht, das Goldprojekt Contact Lake zügig auszubauen. Die aktuelle Phase mit mehr als 20.000 m an Bohrungen ist bereits im Gange.

Zusammenfassung der Bohrungen

Die Ergebnisse in dieser Pressemitteilung stammen aus den Bohrlöchern CL26033, CL26043, CL26044, CL26045, CL26046, CL26047 und CL26048. Die Bohrlöcher zielten auf die Mineralisierung in der Zone BK3 ab, wo verschiedene Ausläufer der Scherzone Bakos eine unterschiedlich stark ausgeprägte Scherung und Alteration aufweisen. Innerhalb der Scherzone sowie im Hangenden und im Liegenden der Struktur tritt eine beachtliche Goldmineralisierung auf. Das Winterbohrprogramm bei Contact Lake umfasste 29 Bohrlöcher über insgesamt 10.127 m, die allesamt bemerkenswerte Abschnitte einer Goldmineralisierung enthielten.

Das Sommerbohrprogramm 2026 wurde aufgenommen; am Standort befinden sich derzeit zwei Bohranlagen, die entsprechende Ausrüstung und das Personal für voraussichtlich etwa 20.000 m an weiteren Bohrungen. Ziel ist es, die Lagerstätte Contact Lake in der Tiefe und in Streichrichtung nach Westen zu erproben.

Abbildung 1: Lageplan der Bohrstandorte bei Contact Lake

https://www.tridentresourcescorp.com/_resources/news/nr-20260617-fig1.jpg

Abbildung 2: Querschnitt Contact Lake (Bohrloch CL26033 und Bohrloch CL26045)

https://www.tridentresourcescorp.com/_resources/news/nr-20260617-fig2.jpg

Abbildung 3: Foto des Kerns aus Bohrloch CL 26045

https://www.tridentresourcescorp.com/_resources/news/nr-20260617-fig3.jpg

Das Goldprojekt Contact Lake im Überblick:

Das Goldprojekt Contact Lake erstreckt sich über eine Fläche von rund 22.790 Hektar und umfasst die ehemals aktive Goldmine Contact Lake, aus der während des aktiven Bergbaubetriebs zwischen 1994 und 1998 etwa 190.000 Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Gehalt von 6,16 g/t Au gefördert wurden. Zum Zeitpunkt der Stilllegung der Mine lag der Goldpreis bei etwa 300 $/Unze (USD) und Cameco Corporation meldete, dass noch beträchtliche nicht geförderte Goldressourcen verblieben. Das Konzessionsgebiet Contact Lake, das im überaus höffigen La Ronge Gold Belt in Saskatchewan gelegen ist, beherbergt auch die orogenen Goldlagerstätten Preview SW, Preview North und North Lake.

Einschließlich der Lagerstätte Greywacke North (40 km nordöstlich von Contact Lake, über die Straße erreichbar) befinden sich diese vier Lagerstätten vollständig im Besitz von Trident Resources und verfügen über aktuelle Mineralressourcenschätzungen (siehe Pressemitteilung von Trident vom 24. November 2025), die keine goldbezogenen Unzen aus dem ehemals produzierenden Zielgebiet Contact Lake beinhalten.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

Alle Bohrkerne werden protokolliert, fotografiert und mit einer Diamantsäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Kerns wird in versiegelten Polybeuteln mit eindeutigen Identifikationsnummern verpackt und zur Analyse an ALS Global in Saskatoon, Saskatchewan, transportiert, während die andere Hälfte zu Verifizierungs- und Referenzzwecken vor Ort archiviert und gelagert wird.

Im Labor werden die Proben entgegengenommen und digital erfasst, anschließend getrocknet und zu einem feinen Pulver zermahlen. Gold wird mittels einer 30-g-Brandprobe analysiert, und 49 weitere Elemente werden mittels induktiv gekoppeltem Plasma (ICP) unter Verwendung einer 4-Säuren-Aufschlussmethode analysiert. An ausgewählten mineralisierten Zonen sowie an allen Proben mit einem Goldgehalt von über 3,0 g/t werden sekundäre Siebanalysen durchgeführt, um den Nugget-Effekt der Goldmineralisierung zu quantifizieren. Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollproben (QA/QC), darunter Feldblindproben, Duplikate und laborzertifizierte Standards, werden in einem Anteil von mehr als 10 % aller an das Labor übermittelten Proben in den Probenstrom eingefügt. ALS Global führt außerdem ein eigenes internes QAQC-Protokoll durch.

Tabelle 1: Wichtigste Analyseergebnisse der Bohrungen im Zielgebiet Contact Lake

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) durchschnittl. Au

(g/t)

CL26033 207,58 211,00 3,42 41,46

einschließlich 208,67 210,40 1,73 81,75

einschließlich 208,67 209,40 0,73 179,50

CL26043 95,50 99,00 3,50 4,27

einschließlich 97,50 99,00 1,50 8,49

CL26044 117,50 119,00 1,50 4,66

und 172,73 178,00 5,27 5,94

einschließlich 172,73 175,80 3,07 9,64

und 219,00 223,00 4,00 5,59

und 400,00 402,50 2,50 4,05

CL26045 78,00 119,00 41,00 2,45

einschließlich 83,75 89,00 5,25 7,41

einschließlich 83,75 87,00 3,25 9,95

einschließlich 94,75 102,00 7,25 5,19

einschließlich 99,25 102,00 2,75 11,72

und 206,00 222,00 16,00 5,43

einschließlich 215,75 222,00 6,25 12,70

CL26046 42,50 43,00 0,50 8,72

und 50,00 51,00 1,00 9,08

CL26047 60,00 65,00 5,00 5,69

und 106,95 108,45 1,50 16,99

einschließlich 107,45 107,95 0,50 44,00

und 221,00 230,30 9,30 10,05

einschließlich 229,80 230,30 0,50 156,50

einschließlich 227,00 230,30 3,30 27,64

CL26048 30,00 52,25 22,25 3,53

einschließlich 42,00 52,25 10,25 6,78

einschließlich 50,60 54,00 3,40 17,10

einschließlich 51,19 51,69 0,50 112,50

und 149,00 155,00 6,00 6,91

und 207,00 213,00 6,00 7,72

einschließlich 211,00 213,00 2,00 19,81

* Die wahre Mächtigkeit der Scherstruktur wird auf 69-76 % des Bohrabschnitts geschätzt. Die Ausrichtung der Scherstruktur variiert entlang des Streichens und des Einfallens. Bohrloch CL26044 wurde schiefwinklig zur Struktur niedergebracht, weshalb die wahre Mächtigkeit für dieses Loch nicht bestimmt wurde. Bei den Goldgehalten handelt es sich um längengewichtete Durchschnittswerte.

Tabelle 2: Einzelheiten zu den Bohrungen auf Contact Lake

Bohrloch-Nr. Easting Northing Azimut Neigung Tiefe (m) Höhe (m)

CL26033 508150 6141330 330 -65 262 391

CL26043 508105 6141325 330 -68 311 391

CL26044 508225 6141208 10 -60 452 391

CL26045 508130 6141383 338 -65 248 391

CL26046 508003 6141349 336 -65 217 391

CL26047 508049 6141330 330 -70 260 391

CL26048 508062 6141374 336 -65 251 391

* UTM Zone 13 NAD 83

Qualifizierter Sachverständiger:

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den in der Vorschrift National Instrument 43-101 festgelegten kanadischen regulatorischen Bestimmungen erstellt und von Cornell McDowell, P.Geo., VP Exploration von Trident Resources und dem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Trident Resources Corp.

Trident Resources Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert ist und sich auf den Erwerb und die Erschließung fortgeschrittener Gold- und Kupferexplorationsprojekte in Saskatchewan (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen treibt seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Contact Lake und Greywacke Lake offensiv voran, die bedeutende Goldressourcen im höffigen und noch wenig erkundeten Goldgürtel La Ronge beherbergen, sowie das zu 100 % unternehmenseigene Kupferprojekt Knife Lake, das eine historische Kupferressource enthält.

Mehr über Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) können Sie auf der Website des Unternehmens unter www.tridentresourcescorp.com erfahren.

TRIDENT RESOURCES CORP.

Jon Wiesblatt

Jonathan Wiesblatt

CEO und Direktor

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Jonathan Wiesblatt, Chief Executive Officer

E-Mail: Jon.Wiesblatt@tridentresourcescorp.com

oder:

Andrew J. Ramcharan, PhD, P.Eng., SVP Corporate Communications

E-Mail: info@tridentresourcescorp.com

Trident Resources Corp.

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Gebührenfrei: 800-567-8181

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