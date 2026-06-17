IRW-News: Western Star Resources Inc.: Western Star Resources meldet Ergebnisse der UAV-gestützten geophysikalischen Untersuchung im Wolfram-Konzessionsgebiet Rowland

IRW-PRESS: Western Star Resources Inc.: Western Star Resources meldet Ergebnisse der UAV-gestützten geophysikalischen Untersuchung im Wolfram-Konzessionsgebiet Rowland

17. Juni 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das Unternehmen oder Western Star) freut sich, die Ergebnisse der hochauflösenden magnetisch-geophysikalischen Untersuchung mittels UAV bekannt zu geben, die im Wolfram-Konzessionsgebiet Rowland im Elko County, Nevada, USA, durchgeführt wurde.

Die Untersuchung war darauf ausgelegt, das Verständnis des Unternehmens für die strukturellen Kontrollen der Mineralisierung zu verbessern, die geologische Interpretation des Konzessionsgebiets zu verfeinern und die Priorisierung weiterführender Explorationsziele zu unterstützen.

Wichtige Punkte und Erkenntnisse:

- Erster moderner, hochauflösender geophysikalischer Datensatz, der im Wolfram-Konzessionsgebiet Rowland erhoben wurde.

- Die Ergebnisse zur magnetischen Totalintensität (TMI), zur ersten vertikalen Ableitung (1VD), zur zweiten vertikalen Ableitung (2VD) und zum analytischen Signal (AS) wurden verarbeitet und ausgewertet.

- Mehrere bestehende Zielzonen entsprechen magnetischen Lineamenten mit Nordost-Südwest-Verlauf, die als mögliche Verwerfungsstrukturen und Fluidwege interpretiert werden.

- Die historischen Bergbauarbeiten und die Phase-1-Zielgebiete scheinen räumlich mit der verfeinerten Interpretation der Intrusiv-Karbonat-Kontakte und den vielversprechenden Skarn-Horizonten in Zusammenhang zu stehen.

- Ein Bereich mit hoher Magnetisierung und ein angrenzender Bereich mit niedriger Magnetisierung unmittelbar südlich der historischen Zone Rowland stellen bisher nicht untersuchte Merkmale dar, die Hinweise auf Erweiterungen des vielversprechenden Skarn-Horizonts sein könnten.

- Die Ergebnisse werden in die noch ausstehenden geochemischen Bodenuntersuchungen der Phase-1 integriert, um die Konzeption eines Phase-2-Explorationsprogramms zu unterstützen und potenzielle Bohrziele zu verfeinern.

Blake Morgan, CEO und President von Western Star, erklärte dazu wie folgt: Die Ergebnisse der hochauflösenden Magnetikuntersuchung stellen einen wichtigen Schritt beim Aufbau des ersten modernen Explorationsdatensatzes in Rowland dar. Die Untersuchung hat mehrere strukturelle Merkmale und magnetische Bereiche aufgezeigt, die mit den historischen Bergbauarbeiten und den interpretierten Skarnhorizonten in Verbindung zu stehen scheinen. Wir freuen uns darauf, diese Ergebnisse in die in Kürze erwarteten geochemischen Bodenuntersuchungen der Phase-1 zu integrieren, während wir auf die Phase-2-Exploration und die Festlegung prioritärer Ziele für eine erste Bohrkampagne zusteuern.

Ergebnisse der UAV-Magnetikmessung

Für das Gebiet von Rowland liegen nur begrenzte hochauflösende, öffentlich zugängliche geophysikalische Daten vor, und nach Kenntnis des Unternehmens hat kein früherer Betreiber eine moderne UAV-gestützte Magnetikmessung in dem Konzessionsgebiet durchgeführt. Folglich sind die vorhandenen geologischen Karten relativ grob angelegt und liefern nur begrenzte Details zur strukturellen Architektur des mineralisierten Systems. Mit der Durchführung einer hochauflösenden Magnetikmessung durch eine Drohne konnte Western Star einen kosteneffizienten Datensatz erheben, der die Fähigkeit des Unternehmens zur Interpretation des strukturellen und geologischen Umfelds des Wolfram-Konzessionsgebiets Rowland erheblich verbessert.

Bei der vorläufigen Auswertung der Magnetikdaten (Abbildung 1) wurden mehrere lineare Strukturen mit Nordost-Südwest-Verlauf im gesamten Konzessionsgebiet identifiziert. Diese Lineamente werden als mögliche Verwerfungs- oder Bruchzonen interpretiert, die möglicherweise als Bahnen für hydrothermale Fluide im Zusammenhang mit wolframhaltigen Skarnmineralisierungen gedient haben.

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Abbildung 1: Vorläufige lineare Merkmale und relevante magnetische Merkmale mit Überlagerung auf dem analytischen Signal. Vier gestrichelte Rahmen verweisen auf Bereiche von besonderem Interesse und historische Bergbauaktivitäten. Die Bilder zeigen die historische Infrastruktur und die Skarn-Kontaktzone.

Bemerkenswert ist, dass mehrere Bereiche mit historischen Aktivitäten offenbar mit interpretierten Intrusiv-Karbonat-Kontakten und magnetischen Lineamenten zusammenfallen. Dieser Zusammenhang wird als vielversprechend betrachtet, da sich Wolfram-Skarn-Systeme in der Regel dort entwickeln, wo mineralisierende Fluide mit reaktivem Karbonat-Muttergestein in der Nähe von Intrusivkörpern interagieren. Die Untersuchung legt zudem nahe, dass das kartierte Intrusivsystem möglicherweise weitläufiger ist als bisher angenommen. Falls sich dies durch geologische Kartierung und weiterführende geochemische Untersuchungen bestätigt, könnte dies darauf hindeuten, dass sich die vielversprechende Intrusiv-Karbonat-Kontaktzone über die historisch abgebauten Bereiche hinaus erstreckt.

Darüber hinaus stellen die Bereiche mit hoher Magnetisierung und die angrenzenden Bereiche mit niedriger Magnetisierung unmittelbar südlich der historischen Zone Rowland zwei noch nicht untersuchte geophysikalische Merkmale dar. Diese Gebiete werden im Rahmen des Phase-2-Explorationsprogramms des Unternehmens untersucht und könnten potenzielle Erweiterungen der Zone Rowland Main oder weitere vielversprechende Skarn-Horizonte darstellen.

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Die nächsten Schritte

Die geophysikalischen Daten werden in die für die kommenden Wochen erwarteten Phase-1-Untersuchungsergebnisse integriert, um die prioritären Bohrziele zu bestimmen und Informationen für das Phase-2-Explorationsprogramm in Rowland abzuleiten.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC):

Während der Datenerhebung wurden umfassende QA/QC-Protokolle auf die Daten der Magnetikmessung angewandt, um deren Integrität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Alle Magnetikdaten wurden vor Ort einer Qualitätsprüfung unterzogen; die abschließende Datenverarbeitung und Rasterung erfolgte mittels Geosoft Oasis Montaj durch Warren Hughes von East Coast Consulting. Unter Verwendung gefilterter Messwerte der Basisstationen wurden Diurnalkorrekturen vorgenommen, und es wurden zusätzliche Korrekturen für Verzögerungen und Verlaufsabweichungen angewandt. Anschließend wurden aus den korrigierten TMI-Daten gefilterte Ableitungswerte berechnet - unter anderem das analytische Signal und die erste vertikale Ableitung. Die Raster wurden anhand der Methode der minimalen Krümmung mit einer Zellengröße von ca. einem Drittel des Fluglinienabstands erstellt. Alle Karten werden im UTM-Koordinatensystem NAD 1984, Zone 11N, dargestellt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jasper Mowatt, MIMMM (Mitgliedsnummer 0486653) und MAusIMM (Mitgliedsnummer 3178851), einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein Mineralexplorations- und Entwicklungsunternehmen. Ziel des Unternehmens ist es, den Shareholder Value durch die Entwicklung von Explorationsgebieten unter Anwendung kosteneffizienter Explorationsmethoden, den Erwerb weiterer Explorationsgebiete sowie die Suche nach Partnerschaften mit Branchenführern - entweder im Rahmen von Joint Ventures oder durch Verkauf - zu steigern. Das Unternehmen besitzt derzeit neun nicht vermessene, aneinandergrenzende Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 4.740 Hektar, die sich im Bergbaugebiet Revelstoke in British Columbia befinden. Die Konzessionsgruppe von Western Star liegt etwa 50 Kilometer südöstlich von Revelstoke, B.C., und rund 10 Kilometer nördlich der verlassenen Gemeinde Camborne.

Kontaktinformationen:

Blake Morgan,

Direktor, President und CEO

blake@acvc.vc

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