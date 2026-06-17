Handelsbilanz dennoch negativ

Japans Exporte legen weiter deutlich zu

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Jones M/Shutterstock.com

TOKIO (dpa-AFX) - Japans Außenhandelsbilanz ist im Mai wegen des schwachen Yen erstmals seit Januar ins Minus gerutscht. Das Minus fiel mit knapp 380 Milliarden Yen (rund 2 Mrd Euro) allerdings nicht so hoch aus, wie die von Bloomberg befragten Experten im Schnitt erwartet hatten. Japan hatte zuletzt im Januar ein Minus in der Handelsbilanz ausgewiesen.

Im Mai zog der Wert der Exporte um 17 Prozent an. Dies ist der stärkste Anstieg seit November 2022. Größter Abnehmer japanischer Waren ist China, gefolgt von den Vereinigten Staaten. Bei den Importen verzeichnete das Land trotz eines rückläufigen Volumens einen Anstieg um 12,5 Prozent. Grund ist unter anderem der schwache Yen, der die Einfuhren verteuerte. Zudem zogen wegen des Iran-Kriegs die Preise für Öl und Gas an./zb/jha/

Das könnte dich auch interessieren

Einigung am Montag?
Hoffnung auf baldige Unterzeichnung eines USA-Iran-Deals14. Juni · dpa-AFX
Hoffnung auf baldige Unterzeichnung eines USA-Iran-Deals
Höchster Stand seit 1995
Japans Notenbank reagiert auf Inflation und erhöht Leitzinsgestern, 08:58 Uhr · Reuters
Japans Notenbank reagiert auf Inflation und erhöht Leitzins
Weitere Zinserhöhungen der EZB möglich
Bundesbankchef warnt vor verfrühter Hoffnung nach Iran-Deal15. Juni · dpa-AFX
Bundesbankchef warnt vor verfrühter Hoffnung nach Iran-Deal
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Dieser Dax-Wert wird nach Konsolidierung wieder spannendgestern, 13:20 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg14. Juni · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen