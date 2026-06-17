Merz erwartet Dienstag weitreichende Vorschläge zur Reform des Rentensystems

Berlin/Evian, 17. Jun (Reuters) - ⁠Bundeskanzler Friedrich Merz rechnet mit guten Vorschlägen der eingesetzten Expertenkommission, um das Rentensystem zukunftsfest zu machen. Er habe am Dienstag am Rande des G7-Gipfels mit der SPD-Co-Vorsitzenden und Arbeitsministerin Bärbel Bas telefoniert, sagte der CDU-Vorsitzende am Mittwoch in Evian im RTL/ntv-Interview. "Wir haben die Verabredung für die nächste ‌Woche getroffen. Wir sind beide wirklich zuversichtlich, dass es uns gemeinsam gelingt", fügte er hinzu und nannte als Termin für die Vorlage der Rentenkommission kommenden Dienstag. "Wenn das Ergebnis so ist, ⁠wie es ⁠absehbar ist..., dann werden wir ein sehr gutes Ergebnis bekommen mit einem sehr weitreichenden Reformvorschlag", kündigte der Kanzler an. "Und dann werden wir sehr zügig das auch im Kabinett beschließen, umsetzen und in den Deutschen Bundestag einbringen."

Er sei zuversichtlich, dass die Rentenkommission gute Ideen vorlegen werde, hatte der Kanzler schon zuvor am Rande des G7-Gipfels der führenden Industrienationen gesagt. Die Botschaft ‌werde dann sein, die Bundesregierung reformiere das Land, damit auch ‌jüngere Generationen im Wohlstand leben könnten. Es gehe darum, mit Reformen eine Perspektive für die nächsten Jahre, vielleicht das nächste Jahrzehnt zu geben, vor allem für Jüngere.

"Ich gehöre zu den eher etwas Ungeduldigen", ⁠sagte er zu RTL/ntv. "Ich hätte mir manches früher gewünscht, aber wenn es richtig und wenn es ‌gut wird, dann hat sich die Zeit gelohnt." Merz ⁠hatte zuletzt von "entscheidenden Wochen" gesprochen.

Noch vor der Sommerpause wollen Union und SPD ein umfangreiches Reformpaket schnüren. Im Visier ist nun der geplante Koalitionsausschuss am 1. Juli. Dann könnten Entscheidungen zu den geplanten Arbeits-, Sozial- und Steuerreformen fallen. "Ich sehe weder Fliehkräfte ‌noch Zumutungen", sagte Merz in Evian mit Blick ⁠auf den Koalitionspartner und potenzielle Einsparungen.

Die von ⁠der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission betonte, man arbeite an einer geeinten Position. Ein Gesamtpaket solle Möglichkeiten zur Umsetzung bieten, sagte das Kommissionsmitglied Jörg Rocholl bei einer Veranstaltung der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Berlin. Seine Hoffnung sei, ein Paket zusammenzustellen, das Deutschland nach vorne bringe, erklärte der Präsident der Wirtschaftshochschule ESMT. Die Vorschläge sollten am Dienstag übergeben werden. Rocholl sagte, er komme gerade aus einer Sitzung der Kommission und eine weitere sei noch für denselben Tag geplant. Er schloss aus, dass bereits ein Papier an die Bundesregierung übergeben worden ⁠sei.

(Bericht von Andreas Rinke, Christian Krämer, Holger Hansen und Klaus Lauer, redigiert von . Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)