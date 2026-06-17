Merz erwartet nächste Woche gute Vorschläge zur Reform des Rentensystems

Berlin/Évian, 17. ⁠Jun (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz rechnet mit guten Vorschlägen der eingesetzten Expertenkommission, um das Rentensystem zukunftsfest zu machen. Die schwarz-rote Koalition habe sich innenpolitische Reformen vorgenommen. "Die nächsten Schritte werden folgen", sagte der CDU-Chef am Mittwoch am ‌Rande des G7-Gipfels der wichtigsten Industrienationen im französischen Évian. Am nächsten Dienstag werde die Rentenkommission ihre Vorschläge vorlegen. Merz sagte, er ⁠sei zuversichtlich, ⁠gute Ideen zu bekommen. Die Botschaft werde dann sein, die Bundesregierung reformiere das Land, damit auch jüngere Generationen im Wohlstand leben könnten. Es gehe darum, mit Reformen eine Perspektive für die nächsten Jahre, vielleicht das nächste Jahrzehnt zu geben, vor allem für Jüngere.

Merz ‌hatte zuletzt von "entscheidenden Wochen" gesprochen. Noch vor der ‌Sommerpause wollen Union und SPD ein umfangreiches Reformpaket schnüren. Im Visier ist nun der geplante Koalitionsausschuss am 1. Juli. Dann könnten Entscheidungen zu den ⁠geplanten Arbeits-, Sozial- und Steuerreformen fallen. "Ich sehe weder Fliehkräfte noch Zumutungen", ‌sagte Merz in Évian mit Blick ⁠auf den Koalitionspartner und potenzielle Einsparungen.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission betonte, man arbeite an einer geeinten Position. Ein Gesamtpaket solle Möglichkeiten zur Umsetzung bieten, sagte das Kommissionsmitglied Jörg Rocholl ‌bei einer Veranstaltung der Deutschen ⁠Industrie- und Handelskammer in Berlin. Seine ⁠Hoffnung sei, ein Paket zusammenzustellen, das Deutschland nach vorne bringe, erklärte der Präsident der Wirtschaftshochschule ESMT. Die Vorschläge sollten am Dienstag übergeben werden. Rocholl sagte, er komme gerade aus einer Sitzung der Kommission und eine weitere sei noch für denselben Tag geplant. Er schloss aus, dass bereits ein Papier an die Bundesregierung übergeben worden sei.

(Bericht von Andreas Rinke, Christian Krämer, Holger Hansen und ⁠Klaus Lauer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)