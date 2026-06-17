Merz erwartet neue Russland-Sanktionen - US-Lizenzen für Rüstungsfirmen

Evian, ⁠17. Jun (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz erwartet neue Sanktionen gegen Russland sowohl von der EU als auch den USA. "Alle G7-Partner werden den Druck auf Moskau ‌erhöhen, auch durch Sanktionen. Das setzt einen neuen Ton, auch in der transatlantischen Einigkeit und ⁠Entschlossenheit", sagte ⁠Merz am Mittwoch am Rande des G7-Gipfels in Evian, den er als Erfolg bezeichnete. Erstmals seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump sei es gelungen, wieder eine gemeinsame Stellungnahme ‌der wichtigsten westlichen Industriestaaten zu ‌verabschieden.

Zugleich sprach Merz von einer nötigen deutlichen Erhöhung der Rüstungsproduktion in Europa. Mit Blick auf die in ⁠der G7-Erklärung erwähnte Kooperation der Rüstung für die ‌Ukraine sagte er: "Da geht ⁠es in der Tat um umfassende Lizenzerteilungen auch von amerikanischen Unternehmen an europäische Hersteller." Er sei Trump dankbar, der ein hohes ‌Maß an Kooperationsbereitschaft ⁠gezeigt habe. "Wir alle haben ⁠das Problem, dass wir zurzeit zu wenig produzieren und das kann durch Lizenzerteilungen an Unternehmen ausgeglichen werden, die diese Produktionskapazitäten haben und das sind eben auch europäische und das sind auch ukrainische", fügte Merz hinzu.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)