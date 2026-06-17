Microsoft testet DeepSeek-Modell in Copilot Cowork

DeepSeek im Copilot-Setup als Disruption

Dass ein US-Tech-Konzern in der Größenordnung von Microsoft offen über den Einsatz chinesischer KI-Modelle nachdenkt, ist ein erhebliches Signal an die Branche. Es würde bedeuten: Der technische Vorsprung der amerikanischen KI-Pioniere ist nicht mehr so groß, wie viele angenommen haben.

Die Parallele zu Solarmodulen und chinesischen Autos liegt nahe: günstige chinesische Alternativen erobern Schritt für Schritt westliche Märkte. Ob Microsoft-Kunden die DeepSeek-Variante annehmen, ist eine andere Frage — Datenschutz-Bedenken könnten den Einsatz auch in einem Microsoft-Hosting begrenzen.

Chart: ABC-Korrektur enttäuschend

Microsoft ist von 555 Dollar im Hoch um 200 Dollar Richtung 355 zurückgekommen. Was als Korrektur begann, hat sich nicht in eine echte Trendwende verwandelt — die ABC-Korrektur gegen den großen übergeordneten Trend war alles, was wir bekamen. Die letzten Tiefs wurden kurz überschritten, dann sofort wieder unterboten.

Damit dominiert ein kräftiges Downside-Momentum mit möglicher bärischer Konsolidierung. Fundamental sieht es weiter solide aus, charttechnisch bleibt das Bild aber problematisch.