Defense-Tech mit Pentagon-Deal

One Stop: Pentagon-Auftrag treibt Aktie 20 Prozent hoch

onvista · Uhr

One Stop Systems liefert dem US-Verteidigungsministerium Signalüberwachungs-Server für eine Echtzeit-KI-Analyse-Plattform im Bereich Lowband-Signalüberwachung. Die Aktie ist gestern bis zu 20 Prozent in die Höhe gesprungen und liegt jetzt rund 50 Prozent unter dem nächsten Chart-Ziel von 27 Dollar.

Artikel teilen:

Pentagon-Vertrauen als Multiplikator

Pentagon-Aufträge sind für US-Tech-Firmen mehr als nur Umsatz. Sie zeigen, dass die harte Sicherheitsprüfung des Verteidigungsministeriums bestanden wurde — ein massiver Vertrauensvorschuss, der Türen in der Privatwirtschaft öffnet. Den gleichen Weg ist Palantir gegangen: aus dem Staatsgeschäft heraus zur Privatwirtschaft.

One Stop Systems setzt bei der Signalüberwachung auf Echtzeit-KI-Analyse. Rohdaten aus Sensorsystemen werden direkt in verwertbare Informationen übersetzt — ein technisches Differenzierungsmerkmal gegenüber klassischen Serveranbietern.

Hohe Volatilität, hohe Chance

Das Unternehmen ist noch nicht profitabel — klassische Bewertungskennzahlen funktionieren hier nicht. Die Aktie zeigt eine Volatilität, die typisch für sehr junge Small Caps ist: Korrekturen von 30 oder sogar 46 Prozent innerhalb weniger Tage sind in der jüngeren Historie vorgekommen.

Genau diese Volatilität macht aber auch 50-Prozent-Bewegungen nach oben möglich. Wer die Position hält, sollte klare Kursziele setzen und im Erfolg konsequent Teilgewinne mitnehmen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
One Stop Systems

Das könnte dich auch interessieren

Hyperscaler-Aktie baut weiter aus
Amazons 200-Milliarden-Capex zeigt, wie stark die KI-Nachfrage istgestern, 15:55 Uhr · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Raumfahrt-Aktie
SpaceX: Nach dem IPO kann es nochmal hochgehen15. Juni · onvista
Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
Für 60 Milliarden Dollar
Warum SpaceX jetzt das KI-Unternehmen Cursor kauftheute, 17:29 Uhr · onvista
Warum SpaceX jetzt das KI-Unternehmen Cursor kauft
Rüstungs-Aktie im Abwärtstrend
Rheinmetall: Frankreichs Budgetkrise stellt wichtiges Projekt in Frage15. Juni · onvista
Rheinmetall: Frankreichs Budgetkrise stellt wichtiges Projekt in Frage
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnteheute, 14:37 Uhr · onvista
Mega-IPO
So lief mein Zeichnungs-Zock bei SpaceXgestern, 14:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Dieser Dax-Wert wird nach Konsolidierung wieder spannendgestern, 13:20 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen