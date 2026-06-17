Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum USA-Iran-Abkommen

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zum USA-Iran-Abkommen:

"Das angekündigte Rahmenabkommen ist kein Friedensschluss, sondern eine außenpolitische Kapitulation. Dieser 'Deal' ist so niederschmetternd, dass man von einem zumindest vorläufigen Sieg des Iran sprechen muss. Dass die USA 'gedemütigt' wurden, hat nicht nur Merz erkannt. US-Präsident Donald Trump hat zwar ein paar Militärbasen in Schutt und Asche gelegt und Generäle eliminiert - erreicht hat er damit nichts. Im Gegenteil: Die Lage ist katastrophaler als zuvor."/yyzz/DP/stw