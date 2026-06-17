Ravensburger übernimmt Mehrheit bei Plüschtierfirma Steiff

dpa-AFX · Uhr
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RAVENSBURG/GIENGEN AN DER BRENZ (dpa-AFX) - Der Spielehersteller Ravensburger erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der Plüschtierfirma Steiff. Die Erben der Firmengründerin Margarete Steiff bleiben aber wesentlich beteiligt, wie beide Unternehmen gemeinsam mitteilten./jwe/DP/zb

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