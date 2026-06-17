Reiche: Ende des Iran-Krieges könnte Inflationsauftrieb dämpfen

Berlin, ⁠17. Jun (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) rechnet nach der Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen dem Iran und ‌den USA für ein Kriegsende mit einer spürbaren Entlastung für die ⁠deutsche ⁠Wirtschaft. Die bereits fallenden Energiepreise würden die Verbraucherpreise senken und damit die Inflation dämpfen, sagte Reiche am Mittwoch in ‌Berlin. Die hohe Teuerung ‌sei der Faktor gewesen, "der uns ein mögliches Wirtschaftswachstum sehr schwer gemacht ⁠hätte". Sie äußerte sich zuversichtlich, ‌dass sich die ⁠Lieferketten schnell wieder entspannen würden. Dies gelte nicht nur für Öl und Gas, sondern auch ‌für ⁠Chemieprodukte und Aluminium. Ihr ⁠Ministerium habe aber keine neuen Zahlen, was das jetzt für das Wirtschaftswachstum in Deutschland bedeute.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)