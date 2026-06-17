Neobroker-Aktie

Robinhood-Aktie scheitert an wichtiger 100-Dollar-Marke

onvista · Uhr

Charttechnisch ist die Robinhood-Aktie sehr genau an der 100-Dollar-Marke gescheitert und hat damit ein klassisches Trendwende-Signal ausgebildet.

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Outside Reversal Bar an starkem Widerstand

Die 100-Dollar-Marke ist gleich aus drei Gründen für Robinhood wichtig: erstens das alte Widerstandslevel von links, zweitens die Hochs aus dem Bereich 110 Dollar, drittens die Trendlinie, die genau hier verläuft. Das macht die gesamte Zone zwischen 100 und 110 Dollar zu einem harten Cluster-Widerstand.

Der gestern gebildete Outside Reversal Bar — Hoch über dem Vortageshoch, Tief unter dem Vortagestief — markierte bereits bei früheren Trendwenden den Startpunkt für deutliche Abwärtsbewegungen. In der Vorbörse notiert Robinhood erneut leicht im Minus.

Bitcoin-Korrelation belastet zusätzlich

Robinhood handelt eng mit dem Bitcoin mit. Nach dem 50-Prozent-Retracement der letzten Abwärtsbewegung läuft der Bitcoin nun den zweiten oder dritten Tag in Folge abwärts. Das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die aktuelle Erholung sich fortsetzt.

Die Chartzeit-Long-Position in Robinhood wird heute wahrscheinlich glattgestellt — der Widerstand hält und das Reversal-Signal warnt klar vor weiteren Rücksetzern.

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