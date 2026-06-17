Specs für 2.300 Euro — Rohrkrepierer?

Bei einem Konsumentenpreis von über 2.000 Euro entscheiden viele Käufer schon über die Optik. Hier sehe ich Snap im direkten Vergleich zu Meta klar im Nachteil — die Ray-Ban-Stories laufen seit Monaten gut und treffen das Designbedürfnis breiterer Zielgruppen. Wenn die Specs nicht überzeugen, fehlt das Produkt, das Snap aus der Abhängigkeit vom Werbe-Geschäft holen könnte.

Bewertung historisch tief — Trend bleibt aber negativ

Snap kommt von rund 18 Dollar vor drei Jahren auf das aktuelle Niveau zurück — ein intakter Abwärtstrend mit fallenden Hochpunkten und hoher Dynamik nach unten. Das Forward-KGV ist auf den historisch niedrigsten Wert gefallen, das PEG-Ratio liegt bei 0,17. Per Definition günstig — solange das Wachstum erhalten bleibt.

Im kurzfristigen Bild hat sich die Lage verbessert: Aktientief, steigender Kurs, parallel fallende Bewertung. Doch das Momentum zeigt klar weiter nach unten. Wer einsteigen will, braucht entweder die Geduld für einen Bodenbildungs-Prozess oder einen klaren Trendwechsel-Trigger — die Specs sind das offensichtlich nicht.