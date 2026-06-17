Leider kann man auf x.com – früher Twitter – noch keinen Arzttermin buchen. Oder mal kurz was online einkaufen. Schade, denn das hat Elon Musk einst versprochen. Als er Twitter 2023 kaufte, prophezeite Musk, die Plattform zur „Everything App“ umzubauen. So gut wie alle Online-Dienstleistungen sollten über X verfügbar sein.

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