Elon Musks nächster Coup?

Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Dem Raumfahrt-Konzern SpaceX glückte der größte Börsengang der Geschichte. Prompt deutet die Geschäftsführung eine Fusion mit Tesla an. Wie realistisch ist dieses Szenario?

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Quelle: Rokas Tenys/Shutterstock.com

Leider kann man auf x.com – früher Twitter – noch keinen Arzttermin buchen. Oder mal kurz was online einkaufen. Schade, denn das hat Elon Musk einst versprochen. Als er Twitter 2023 kaufte, prophezeite Musk, die Plattform zur „Everything App“ umzubauen. So gut wie alle Online-Dienstleistungen sollten über X verfügbar sein.

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