TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 17. Juni

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung 10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung 11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung 11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung 12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 DEU: Auto1 Group, Investor Day 17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung 19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR JPN: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/26 01:50 JPN: Handelsbilanz 5/26 08:00 DEU: Umsatz und Beschäftigte im zulassungspflichtigen Handwerk (vorläufige Ergebnisse), Q1/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/26 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/26 16:00 USA: Lagerbestände 4/26 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26 16:30 UsA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed-Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), Frankfurt/M. 11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski, Berlin 11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück

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