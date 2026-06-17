TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Juni 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. Juni

 
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Tesco, Q1-Umsatz
10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg
10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung
10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung
10:30 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
11:00 DEU: Tonies, Kapitalmarkttag 2026
13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn
NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day
 
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/26
08:00 CHE: Handelsbilanz 5/26
08:00 DEU: Baugenehmigungen 4/26
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 4/26
08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 4/26
08:00 DEU: Finanzierung der Gesundheitsausgaben, Jahr 2024
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26
09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/26
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
10:30 DEU: Ifo-Konjunkturprognose Sommer
11:00 EUR: Bauproduktion 4/26
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Frühindikator 5/26

SONSTIGE TERMINE
DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt

09:00 DEU: BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe

13:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm

BEL: EU-Gipfel, Brüssel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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