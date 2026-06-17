TECH Rebound | JABIL & CARMAX Zahlen | G7 Gipfel
► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
Die US-Futures starten kaum verändert in den Fed-Tag: S&P 500 leicht im Plus, Nasdaq stärker, Dow etwas schwächer.
Öl zieht wieder an, nachdem Donald Trump das Iran-Abkommen relativiert und neue Militärschläge angedroht hat.
WTI notiert um 76 US-Dollar, Brent um 79 US-Dollar — die Entspannungsrallye bekommt damit einen Dämpfer.
Im Fokus steht um 20 Uhr MEZ die erste Fed-Entscheidung unter Kevin Warsh, erwartet wird keine Zinsänderung.
SpaceX (SPCX) bleibt gefragt, Chipwerte wie ASML Holding (ASML) und Intel (INTC) erholen sich vorbörslich deutlich.
Bei den Einzelwerten überzeugen CarMax (KMX), AST SpaceMobile (ASTS) und La-Z-Boy (LZB) mit starken Kursreaktionen.
► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum
*Werbung
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–