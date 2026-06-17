SpaceX-Story stützt das Sentiment

Nach dem SpaceX-IPO sehe ich das Downside-Potenzial bei Tesla als begrenzt an. Es würde mich nicht wundern, wenn Elon Musks Langfristplan ein Merger von Tesla und SpaceX wäre. Das ergäbe Sinn: Tesla denkt längst über die Fahrzeugproduktion hinaus — Optimus, Robotaxis, autonomes Fahren — und braucht für all das Rechenleistung. SpaceX baut die größten KI-Rechenzentren auf.

Hinzu kommt: Musk hat die volle Kontrolle über SpaceX, aber nicht über Tesla. Ein Merger wäre eine elegante Hintertür, beide unter eine Holding zu bringen. Stützend wirken zusätzlich die voraussichtlich besseren Verkäufe bei Tesla. Während die US-Verkäufe bis Mitte Mai im mittleren zweistelligen Prozentbereich rückläufig waren, zeigt Europa rund 90 Prozent Wachstum, und China legt im hohen einstelligen Bereich zu. Das ist beachtlich, weil andere Autohersteller im China-Geschäft gerade massiv kämpfen.

Defensive Optionsstrategie als Alternative

Tesla bleibt der Optionsmarkt mit dem höchsten Umsatz. Eine defensive Variante: 325er Puts verkaufen statt aggressive Long-Wetten über Calls. Die Prämien sind dank der hohen impliziten Volatilität attraktiv.

Vorsicht aber bei den Volumen-Effekten: Höhere Verkaufszahlen sind das eine, höhere Umsätze und Margen das andere. Werden die Stückzahlen über Preisnachlässe erkauft, sinken die Margen — und der Markt wird das nicht honorieren.