Trading-Chance Rohöl: Darum weiter abwärts

Rohöl: Der wichtigste Energie-Rohstoff

Die fundamentale Säule der modernen Industriegesellschaft ist ein fossiler Energieträger, der als Rohöl die globale Zivilisation wie kein zweiter prägt. Nach seiner Förderung und der anschließenden Verarbeitung in Raffinerien verzweigt sich dieser Stoff in nahezu alle Bereiche unseres Daseins. Im Alltag begegnet er uns nicht nur als offensichtlicher Kraftstoff wie Benzin oder Diesel, sondern dient als unverzichtbare Basis für Kunststoffe, Medikamente, Düngemittel, Kosmetika und Synthetik-Fasern in unserer Kleidung. Wirtschaftlich gesehen hängt das globale Transport- und Logistikwesen direkt an seinen Derivaten. Da fast jedes Konsumgut transportiert werden muss und unzählige Lieferketten auf petrochemischen Vorprodukten basieren, schlagen Schwankungen auf diesem Markt unmittelbar auf die gesamte Weltwirtschaft durch.

Die Bereitstellung dieses kostbaren Gutes ist jedoch geografisch und finanziell extrem ungleich verteilt, da die Produktionskosten je nach Region drastisch variieren. Während die Förderung im Nahen Osten – insbesondere in Saudi-Arabien oder Kuwait – aufgrund leicht zugänglicher, riesiger Onshore-Lagerstätten extrem günstig ist und oft nur zwischen 10 und 20 US-Dollar pro Barrel kostet, erfordert die Gewinnung in anderen Regionen deutlich mehr Kapital. In den USA hat das Fracking von Schieferöl die Landschaft verändert, schlägt jedoch mit Kosten von 30 bis 50 US-Dollar zu Buche. Noch teurer und technologisch aufwendiger ist die Tiefsee-Förderung vor den Küsten Brasiliens oder in der Nordsee sowie der Abbau von Ölsanden in Kanada, wo die Gewinnschwelle oft erst bei 50 bis über 60 US-Dollar pro Barrel erreicht wird.

Diese ungleichen Kostenstrukturen treffen auf ein starres Gefüge aus globalen Großproduzenten und Hauptabnehmern. Zu den historisch führenden Förderländern gehören die USA, Saudi-Arabien und Russland, die sich regelmäßig an der Spitze abwechseln. Auf der Nachfrageseite stehen die riesigen Volkswirtschaften der Welt: Die USA verbrauchen trotz eigener hoher Förderung immense Mengen, gefolgt von China, dessen rasanter Hunger nach Energie und industriellen Rohstoffen den Markt maßgeblich bewegt, sowie Indien und den Staaten der Europäischen Union, die stark von Importen abhängig sind.

Wenn das Gleichgewicht zwischen diesen Akteuren gerät und die Preise am Weltmarkt anziehen, hat dies direkte und spürbare Auswirkungen auf die Inflation. Als Faustregel in der Volkswirtschaftslehre gilt für hochentwickelte Importnationen wie Deutschland: Wenn der Preis für den Energieträger um 10 Prozent steigt, erhöht sich die allgemeine Verbraucherpreisinflation (Inflation) kurz- bis mittelfristig um etwa 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte. Dieser Effekt teilt sich auf in direkte Effekte, wie sofort spürbare Preissprünge an den Tankstellen und bei den Heizölkosten, sowie zeitversetzte, indirekte Effekte. Letztere entstehen, weil Transportunternehmen die höheren Dieselpreise auf ihre Frachtsätze umlegen und die Industrie die gestiegenen Herstellungskosten für Kunststoffe und Vorprodukte schrittweise an die Endverbraucher weitergibt.

Um sich gegen solche ökonomischen Schocks und unvorhersehbare geopolitische Krisen abzusichern, unterhalten die meisten großen Industrienationen umfangreiche Lagerbestände, die als Strategische Reserven bekannt sind. Die Mitgliedstaaten der Internationalen Energieagentur (IEA) sind gesetzlich verpflichtet, Notfallvorräte zu halten, die mindestens den Nettoimporten von 90 Tagen entsprechen. China besitzt mittlerweile die weltweit größten strategischen und kommerziellen Vorräte, gefolgt von den USA mit ihrer berühmten Strategic Petroleum Reserve in unterirdischen Salzkavernen in Texas und Louisiana. In Phasen politischer Spannungen oder Marktengpässe greifen Regierungen koordiniert auf diese Reserven zurück, um den Markt zu fluten, die Preise zu stabilisieren und die nationale Energiesicherheit zu garantieren.

CoT-Report: Kleinspekulanten sind hoch investiert

Der Commitment of Traders Report zeigt uns frei zugänglich einmal pro Woche (jeweils freitags), wie die unterschiedlichen Händlergruppen an den Terminmärkten positioniert sind. Daraus können erfahrene Trader wertvolle Informationen ziehen und sich damit besser orientieren. Potenziale lassen sich so ausloten und Entwicklungen sich antizipieren.

Wir richten heute ganz bewusst den Blick auf jene Händlergruppe, die aufgrund ihrer geringen Größe keine wirklichen Einfluss auf die Preise hat: die Kleinspekulanten. Warum wir ausgerechnet eine vermeintlich unbedeutende Gruppe betrachten liegt darin begründet, dass diese ausgezeichnet als Kontraindikator taugen. Wenn die Small Specs (Kleinspekulanten) hoch investiert sind, fallen die Notierungen in der Folge fast immer zuverlässig. Wenn sie niedrig investiert oder gar Short sind, kann man sich auf steigende Preise einstellen.

Aktuell sehen wir eine recht hohe Netto-Longposition von mehr als 40.000 Kontrakten. Im November 2023 setzte sich bei einer vergleichbaren Positionierung der eingeschlagene Abwärtstrend fort. Im Mai des Folgejahres waren die Kleinspekulanten erneut sehr hoch investiert. Daraufhin fielen die Preise bis November desselben Jahres. Voriges Jahr zur Jahresmitte markierte der Ölpreis sein Zwischenhoch, als die Small Specs in etwa so stark Netto-Long waren, wie jetzt. Und last but not least die Situation im März 2026: Die Kleinspekulanten waren im Hoch nahe 120 US-Dollar so stark investiert, wie kein zweites Mal in den letzten drei Jahren. Es folgte der massive Preisrutsch bis zunächst 80 Dollar. Spannend ist nun, dass die Kleinspekulanten mitnichten nennenswert Positionen abgebaut haben, geschweige denn Short wären. Im Gegenteil: sie sind nach wie vor sehr hoch investiert, das uns ganz klar aufzeigt, dass weiteres Abwärtspotenzial vorhanden ist.

Quelle: www.barchart.com

Fazit

Die großen Spekulanten sind bereits auf der Verkaufsseite und bauen ihre Überspekulation ab. Die kleinen Spekulanten sind hoch investiert, was erfahrenen Trader sagt, dass sie auf der kurzen Seite weiteres Potenzial finden. Entsprechend sehen wir gute Chancen mit einem Short-Trade. Da der Markt hochvolatil ist und es in solchen Situationen nahezu ausgeschlossen ist, ein auch nur annähernd perfektes Timing zu schaffen, haben wir ein sehr konservatives Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf Rohöl

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 103,421 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 74 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 2,72. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UN9EMT.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 90, 100, 110 USD

Unterstützungen: 58, 66 und 72 USD

Open end Turbo Bear Optionsschein auf Rohöl

Basiswert Rohöl WKN UN9EMT ISIN DE000UN9EMT6 Basispreis 103,421 USD K.O.-Schwelle 103,421 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 2,72 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.