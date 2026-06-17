Trump droht Iran trotz vorläufiger Vereinbarung mit neuen Angriffen

Reuters · Uhr
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Evian, 17. ⁠Jun (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran trotz einer vorläufigen Vereinbarung mit neuen Militärschlägen gedroht, sollte sich die Regierung in Teheran nicht kooperativ zeigen. Bei dem Zwischenabkommen handele es sich nicht um ‌eine endgültige Vereinbarung, sagte Trump am Mittwoch am Rande des G7-Gipfels in Evian. "Es ist eine Absichtserklärung. Und wenn sie mir ⁠nicht gefällt, ⁠werden wir den Iran wieder beschießen und ihnen Bomben auf den Kopf werfen. Wenn sie mir nicht gefällt, wenn sie sich nicht benehmen, werden wir sofort wieder Bomben mitten auf ihre Köpfe werfen, okay?", erklärte er.

Die Vereinbarung soll von beiden ‌Seiten am Freitag in Genf unterzeichnet werden. ‌Offiziell bekannt geworden sind die Inhalte bislang nicht. Berichten zufolge soll binnen 60 Tagen nach der Unterzeichnung ein Friedensvertrag ausgehandelt werden. Grundsätzlich ⁠lobte Trump das von seiner Regierung ausgehandelte Rahmenabkommen. "Das ist eine sehr ‌gute Vereinbarung", sagte er. Zwar wisse ⁠niemand genau, was darin festgehalten sei, "aber sie ist sehr solide, und die meisten Menschen scheinen sehr zufrieden zu sein". Eine sofortige Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran ‌sei in der Vereinbarung allerdings ⁠nicht enthalten.

Die Einigung sei zudem ein ⁠Segen für die Finanzmärkte, sagte der US-Präsident weiter. "Es gibt nichts Klügeres als den Markt", sagte Trump mit Blick auf die jüngsten Kursgewinne infolge des Abkommens. Die Alternative wäre eine weltweite Krise gewesen. Die Ölpreise lagen am Mittwoch knapp über einem Dreimonatstief. Trump sagte weitere Rückgänge voraus: "Ich denke, die Ölpreise könnten noch weiter sinken als vor dem Krieg."

(Bericht von Steve ⁠Holland, Makini Brice, Doina Chiacu, Sudip Kar-GuptaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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