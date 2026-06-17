Trump droht Iran vor Unterzeichnung - Ohne Kooperation neue Militärschläge

- von Steve Holland ⁠und Andreas Rinke

Evian, 17. Jun (Reuters) - Wenige Tage vor der geplanten Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und Iran hat US-Präsident Donald Trump mit neuen Militärschlägen gedroht, sollte sich die Regierung in Teheran nicht kooperativ zeigen. Bei dem Zwischenabkommen handele es sich nicht um eine endgültige Vereinbarung, sagte Trump am Mittwoch am Rande des G7-Gipfels im französischen Evian. Die wichtigsten Industrieländer verabschiedeten eine Erklärung, in der sie unter anderem auf eine freie und kostenlose Schifffahrt durch die Straße von Hormus pochen. Kanzler Friedrich ‌Merz bot erneut eine deutsche Beteiligung an einer Sicherungsmission an.

"Es ist eine Absichtserklärung. Und wenn sie mir nicht gefällt, werden wir den Iran wieder beschießen und ihnen Bomben auf den Kopf werfen. Wenn sie mir nicht gefällt, wenn sie sich nicht benehmen, werden wir sofort wieder Bomben mitten ⁠auf ihre Köpfe werfen, okay?", ⁠erklärte US-Präsident Trump. Die Rahmenvereinbarung zwischen den USA und Iran soll von beiden Seiten am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden. Merz verwies darauf, dass binnen 60 Tagen nach der Unterzeichnung ein Friedensvertrag ausgehandelt werden soll.

Grundsätzlich lobte Trump das von seiner Regierung ausgehandelte Rahmenabkommen. "Das ist eine sehr gute Vereinbarung", sagte er. Zwar wisse niemand genau, was darin festgehalten sei, "aber sie ist sehr solide, und die meisten Menschen scheinen sehr zufrieden zu sein". Eine sofortige Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran sei in der Vereinbarung allerdings nicht enthalten. Die G7-Staaten lobten in ihrer Erklärung ausdrücklich die Rolle Trumps.

Frankreichs Präsident und G7-Gastgeber Emmanuel Macron relativierte ‌die neuen Drohungen des US-Präsidenten und forderte den Iran ebenfalls auf, seine Zusagen einzuhalten. Zudem ‌appellierte er an den Libanon und Israel, die Waffenruhe einzuhalten. Merz sagte im ARD-Interview, dass man alle, "auch die israelische Regierung", gebeten habe, sich zu mäßigen und die Auseinandersetzung zu beenden. "Wir haben Verständnis für das Sicherheitsinteresse Israels, aber das darf nicht so weit gehen, dass ein ganzer Staat in der Nachbarschaft destabilisiert wird", sagte der Kanzler. Israel flog ⁠dennoch am Mittwoch neue Luftangriffe auf Stellungen der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon.

Merz verwies darauf, dass die USA im Iran-Konflikt ein Einlenken durch militärische ‌Stärke erzwungen habe. Trump solle diese Taktik auch gegenüber Russland im Ukraine-Krieg anwenden.

TRUMP WILL ⁠SICH NICHT AN WIEDERAUFBAUFONDS BETEILIGEN

Trump erteilte in Evian einer finanziellen Beteiligung der USA an dem geplanten milliardenschweren Fonds für den Wiederaufbau des Iran eine Absage. "Wir investieren nicht, wir stellen nicht einmal zehn Cent bereit", sagte er. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person hatte der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass im Rahmen eines geplanten Abkommens zwischen den USA und dem Iran ein privater Investitionsfonds von 300 Milliarden Dollar für den ‌Wiederaufbau des Landes vorgesehen sei. Mehr als die Hälfte dieser Summe sei zugesagt, hieß ⁠es. Der Fonds solle beiden Seiten einen wirtschaftlichen Anreiz bieten, ein ⁠endgültiges Abkommen zu schließen.

Eine Sprecherin des Weißen Hauses verwies auf ein Interview von US-Vizepräsident JD Vance vom Montag. Vance erklärte darin, der Iran könne Zugang zu einem von den Golfstaaten unterstützten Fonds erhalten, wenn das Land die Vereinbarungen einhalte. Dies umfasse den Abbau des Atomprogramms, die Vernichtung von angereichertem Material und die Akzeptanz strenger Kontrollen. Trump dämpfte jedoch die Erwartungen an rasche Zusagen der Golfstaaten. Diese würden sich wohl zurückhalten, bis das Verhalten des Iran klarer sei.

Der geplante "Fonds für Wiederaufbau und Entwicklung" ist dem Insider zufolge ein rein privates Investitionsinstrument ohne staatliche Gelder oder Zuschüsse. Unternehmen aus den USA, Südkorea, Japan, Singapur, Malaysia, den Golfstaaten, Südamerika und Afrika haben demnach Zusagen gemacht. Die Investitionen sollen in Energie, Logistik, Industrie und Transport fließen, etwa in Stahlwerke, Raffinerien und Flughäfen. Der Fonds werde erst nach dem Abschluss eines endgültigen Abkommens aktiv. Ein am Freitag zu unterzeichnendes Memorandum soll den Prozess für ⁠die kommenden 60 Tage strukturieren. Das pakistanische Außenministerium war neben dem iranischen an der Vermittlung des Fonds-Abkommens beteiligt. Stellungnahmen der Ministerien lagen zunächst nicht vor.

(Mitarbeit: Andrew Mills, Maha El Dahan Parisa Hafezi, Gram Slattery und Saad Sayeed. Geschrieben von Andreas Rinke und Philipp Krach, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)