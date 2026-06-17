Trump zum G7-Gipfelabschluss in Versailles

VERSAILLES (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat US-Präsident Donald Trump zum Abschluss des G7-Gipfels auf Schloss Versailles empfangen. Der Republikaner begrüßte Macron und dessen Ehefrau Brigitte an den Stufen des Schlosses bei Paris - die Staatschefs wirkten gelöst. Trump und Macron waren in der Vergangenheit immer wieder in verbale Keilereien miteinander geraten, den Verlauf des G7-Gipfels in Évian am Genfersee bewerteten dessen Teilnehmer aber als erfolgreich.

Macron hatte Trump anlässlich des 250. Jahrestags der Unabhängigkeit der USA, der im Juli in den Vereinigten Staaten gefeiert wird, zum Abendessen eingeladen. Schloss Versailles ist nach französischen Angaben eine Hochburg der französisch-amerikanischen Freundschaft, wo 1783 der Vertrag unterzeichnet wurde, der die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten besiegelte.

Der Sender BFM TV will herausgefunden haben, was auf der Speisekarte des Abends steht. Darunter sind zu finden: Spargel, Geflügel, Käse und Schokoladen-Tarte./rin/DP/men