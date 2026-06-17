Über 4 Millionen Geflüchtete und Vertriebene in Deutschland - Zuwanderung stagniert

Berlin, 17. ⁠Jun (Reuters) - In Deutschland haben 2025 mehr als vier Millionen Geflüchtete und Vertriebene gelebt. Sie kamen aufgrund von Flucht, Asyl oder auf der Suche nach internationalem Schutz, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte. Insgesamt 3,3 ‌Millionen Menschen sind seit 1950 aus Gründen von Flucht und Vertreibung zugewandert. Fast die Hälfte dieser Gruppe stammte aus der Ukraine oder ⁠Syrien. Jeweils ⁠ein Drittel der Geflüchteten wanderte von 2014 bis 2021 sowie von 2022 bis 2025 ein. Aktuell stagniere die Zuwanderung, sagte eine Expertin von Destatis.

Die Geflüchtetenzahlen in Europa stabilisierten sich derzeit, sagte Christian Dustmann, Direktor der Rockwool Foundation in Berlin und Professor für Volkswirtschaftslehre am University ‌College London: "Ich rechne damit, dass sich dieser ‌Trend in den nächsten ein bis zwei Jahren fortsetzt." Dies führte er auf eine europäische Politik zurück, die auf stärkere Grenzkontrollen und Abkommen setze, ⁠sowie auf den Fokus deutscher Politiker auf dieses Thema: "Man versucht da sicherlich, ‌mit politischem Druck von rechts umzugehen."

Gemessen ⁠an der Bevölkerungszahl war der Anteil der seit 1950 aus Gründen von Flucht und Vertreibung Eingewanderten am höchsten in Bremen (7,3 Prozent), gefolgt von Hamburg (6,3 Prozent), dem Saarland (5,7 Prozent) und Hessen (4,8 Prozent).

Wenn ‌sie die freie Wahl hätten, ⁠zögen Geflüchtete vor allem an wirtschaftlich ⁠starke Orte und an Orte, in denen bereits viele Menschen aus denselben Herkunftsländern lebten, erklärte Dustmann. Hinzu komme, dass in urbanen Räumen die Ablehnung gegenüber Geflüchteten oft geringer sei.

Zudem leben in Deutschland 713.000 Vertriebene des Zweiten Weltkriegs, die vor 1950 auf das heutige deutsche Gebiet kamen. Diese Personen sind heute durchschnittlich 85 Jahre alt. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes basieren auf einer jährlichen Umfrage unter ⁠rund einem Prozent der Bevölkerung und werden hochgerechnet. Der Hauptgrund der Zuwanderung beruht auf einer Selbsteinschätzung der Befragten.

(Bericht von Lena Rueckerl, redigiert von Reinhard ‌Becker.)