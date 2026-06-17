Umsatz im US-Einzelhandel zieht stärker an als erwartet

Washington, 17. ⁠Jun (Reuters) - Die US-Einzelhändler haben ihren Umsatz im Mai mehr gesteigert als angenommen. Die Einnahmen erhöhten sich um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Von Reuters ‌befragte Experten hatten nur mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet, nach einem leicht nach unten revidierten Zuwachs von 0,4 ⁠Prozent im ⁠April. Dabei war ein Teil des Umsatzanstiegs im vergangenen Monat auf die höheren Benzinpreise zurückzuführen, die die Einnahmen an den Tankstellen in die Höhe trieben. Die teure Energie infolge des Iran-Krieges hat einen Inflationsschub in den USA ausgelöst, den die Verbraucher ‌zusehends zu spüren bekommen: Die Teuerungsrate stieg ‌im Mai auf 4,2 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit April 2023.

"Per saldo sind die Zahlen solide, lassen wegen des ⁠preislichen Effektes aber keine Konsumeuphorie aufkommen", sagte Helaba-Analyst Ralf Umlauf. "Im Hinblick ‌auf die Fed-Zinsentscheidung am Abend ergeben ⁠sich unseres Erachtens keine Implikationen." Die US-Notenbank Fed entscheidet über ihre Geldpolitik und dürfte auch unter neuer Führung den Leitzins konstant halten.

Für die erste Zinssitzung unter dem von ‌US-Präsident Donald Trump ausgewählten neuen ⁠Fed-Chef Kevin Warsh erwarten Experten ⁠angesichts der erhöhten Inflation in den USA eine unveränderte Zinsspanne. Diese liegt derzeit bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Mit Spannung blicken Investoren auf den Presseauftritt von Warsh, der den von Trump immer wieder wegen seiner vermeintlich zu straffen geldpolitischen Linie kritisierten Fed-Chef Jerome Powell ablöst. Warsh strebt weitreichende Reformen an und hat bereits angekündigt, sich weniger konkret zu möglichen Zinsschritten ⁠zu äußern.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Klaus Lauer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)