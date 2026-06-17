US-Anleihen geben vor Fed-Zinsentscheidung etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der Notenbank Fed leicht gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) gab um 0,07 Prozent auf 109,86 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,43 Prozent.

Vor der Zinsentscheidung der Fed haben sich die Anleger am US-Anleihemarkt eher zurückgehalten. Bei der ersten Zinssitzung unter dem neuen Notenbank-Chef Kevin Warsh wird zwar keine Änderung beim Leitzins erwartet. Die Sitzung könnte aber Hinweise liefern, welche Neuerungen er plant. "Die Märkte wollen vor allem wissen, ob die Fed unabhängig bleibt oder ob der politische Einfluss des Weißen Hauses zunimmt", sagte der Marktbeobachter Maximilian Wienke vom Broker eToro.

Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten konnten die Kurse der Festverzinslichen nicht nachhaltig bewegen. Im Mai waren die Umsätze im US-Einzelhandel stärker als erwartet gestiegen. Sie legten im Monatsvergleich um 0,9 Prozent zu, während Volkswirte nur mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet hatten./jkr/men