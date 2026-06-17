Washington, ⁠16. Jun (Reuters) - Im Streit um Luftverschmutzung durch den Betrieb von KI-Rechenzentren hat sich die Regierung von US-Präsident Donald ‌Trump auf die Seite von Elon Musks KI-Firma xAI gestellt. Das Justizministerium ⁠beantragte bei ⁠einem Gericht in Mississippi die Abweisung einer Klage der Bürgerrechtsbewegung NAACP gegen xAI. Darin werden xAI Verstöße gegen Genehmigungs- und Emissionsvorschriften bei ‌Gasturbinen zur Stromversorgung von ‌KI-Rechenzentren vorgeworfen.

Die NAACP hatte gefordert, xAI den Betrieb von mehr zwei Dutzend ⁠Turbinen im Bundesstaat Mississippi zu untersagen, weil ‌sie gegen das ⁠Bundesgesetz zur Luftreinhaltung (Clean Air Act) verstoßen sollen. Das Justizministerium argumentiert, der Clean Air Act räume der ‌Regierung die ⁠Möglichkeit ein, Klagen von ⁠Bürgern zu beenden, die im Namen der USA Strafen fordern. xAI gehört inzwischen zum mehr als zwei Billionen Dollar schweren Raumfahrtkonzern SpaceX des Tech-Unternehmers Elon Musk.

(Bericht von Mike Scarcella, geschrieben von Olaf Brenner. Redigiert von ⁠Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)