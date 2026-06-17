US-Regierung springt Musk-Firma im Abgasstreit bei
Washington, 16. Jun (Reuters) - Im Streit um Luftverschmutzung durch den Betrieb von KI-Rechenzentren hat sich die Regierung von US-Präsident Donald Trump auf die Seite von Elon Musks KI-Firma xAI gestellt. Das Justizministerium beantragte bei einem Gericht in Mississippi die Abweisung einer Klage der Bürgerrechtsbewegung NAACP gegen xAI. Darin werden xAI Verstöße gegen Genehmigungs- und Emissionsvorschriften bei Gasturbinen zur Stromversorgung von KI-Rechenzentren vorgeworfen.
Die NAACP hatte gefordert, xAI den Betrieb von mehr zwei Dutzend Turbinen im Bundesstaat Mississippi zu untersagen, weil sie gegen das Bundesgesetz zur Luftreinhaltung (Clean Air Act) verstoßen sollen. Das Justizministerium argumentiert, der Clean Air Act räume der Regierung die Möglichkeit ein, Klagen von Bürgern zu beenden, die im Namen der USA Strafen fordern. xAI gehört inzwischen zum mehr als zwei Billionen Dollar schweren Raumfahrtkonzern SpaceX des Tech-Unternehmers Elon Musk.
(Bericht von Mike Scarcella, geschrieben von Olaf Brenner. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)