Vor Hauptversammlung

Verbände kritisieren VW-Dividende als zu hoch

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-Mobilität
Artikel teilen:
Quelle: JHVEPhoto/Shutterstock.com

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Vor der VW -Hauptversammlung am morgigen Donnerstag üben Verbände scharfe Kritik an der vorgeschlagenen Dividende. Angesichts des laufenden Personalabbaus bei VW falle die geplante Ausschüttung zu hoch aus, kritisieren die Umweltorganisation BUND und der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre.

"Volkswagen muss verstärkt in die Produktion kleiner, sparsamer E-Fahrzeuge "Made in Europe" investieren", sagte Jens Hilgenberg, Leiter Verkehrspolitik beim BUND und zugleich Vorstandsmitglied des Dachverbands der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre. "Dafür müssen Finanzmittel im Unternehmen gehalten werden, statt sie durch vergleichsweise hohe Dividenden abfließen zu lassen."

Europas größter Autobauer schlägt auf der Hauptversammlung am Donnerstag eine Dividende von 5,20 Euro je Stamm- und 5,26 Euro je Vorzugsaktie vor. Das wären jeweils 1,10 Euro weniger als im Jahr zuvor. Der Rückgang der Dividende falle dabei aber deutlich geringer aus als beim Konzerngewinn, so die beiden Verbände. Das Konzernergebnis nach Steuern war 2025 um 44 Prozent eingebrochen - von 12,4 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro.

In Summe würden davon rund 2,6 Milliarden Euro an die Anteilseigner ausgeschüttet, kritisieren die beiden Verbände. Die Aktionäre müssen auf der virtuellen Hauptversammlung noch darüber abstimmen./fjo/DP/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Automobilindustrie
Chinas Automarkt schwächelt - VW sieht keine schnelle Wendegestern, 04:30 Uhr · dpa-AFX
Chinas Automarkt schwächelt - VW sieht keine schnelle Wende
2,1 Billionen Dollar Marktkapitalisierung
Starker Börsengang - SpaceX mehr wert als Meta und Tesla12. Juni · dpa-AFX
Eine Rakete beim Abflug.
Autohersteller
Mercedes-Benz will Rüstungsgeschäft ausbauen11. Juni · dpa-AFX
Mercedes-Benz will Rüstungsgeschäft ausbauen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Dieser Dax-Wert wird nach Konsolidierung wieder spannendgestern, 13:20 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg14. Juni · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen