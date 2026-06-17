Vonovia-Chef fordert Reform der Mietpreisbremse

Düsseldorf, 17. ⁠Jun (Reuters) - Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia setzt sich für eine Reform der Mietpreisbremse ein, um den Bau von Wohnungen anzukurbeln. Der Schutz solle vor allem für ‌gut verdienende Mieter wegfallen. "Wir müssen stärker sozial differenzieren", sagte Vonovia-Chef Luka Mucic am Dienstagabend vor der Wirtschaftspublizistischen ⁠Vereinigung Düsseldorf (WPV). ⁠Die aktuelle Regulierung schütze auch Mieter mit hohen Einkommen. Vonovia trete dagegen für ein Regelwerk ein, "das das unterste Drittel der Mieterschaft noch stärker schützt".

Zum Beispiel müssten sich "alle großen Bestandshalter verpflichten, an Menschen, ‌die mit entsprechenden Wohnberechtigungsscheinen in diesem ‌Drittel sind, frei werdenden Wohnraum prioritär zu vermieten", erläuterte Mucic. Zur Not könne es hier auch weitergehende ⁠Beschränkungen bei der Preisbindung geben. Im Gegenzug müsse der ‌Markt für den Rest ⁠der Mieterschaft liberalisiert werden - verbunden mit einem Härtefallmanagement. Dies würde einen Anreiz für Investitionen in den Bau neuer Wohnungen schaffen - "einen besseren Investmentcase für ‌Unternehmen", argumentierte Mucic. Vor ⁠allem das obere Drittel der ⁠Mieterschaft werde mit einer Liberalisierung kein Problem haben.

Mietpreisbremse und Kappungsgrenze sind Instrumente der Politik zum Schutz vor stark steigenden Mieten. Sie greifen vor allem in Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt. In Deutschland fehlen rund 1,4 Millionen Wohnungen, vor allem in Großstädten.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)