Strategischer Schritt für Grok und Colossus

SpaceX hatte bereits einen Deal mit Cursor laufen, der die Option enthielt, entweder 10 Milliarden Dollar für die Leistungen zu zahlen oder das Unternehmen für 60 Milliarden komplett zu übernehmen. Nach den 75 Milliarden Dollar aus dem jüngsten IPO ist die Übernahme strategisch logisch.

Cursor ist eines der führenden AI-Coding-Agent-Unternehmen — über eine Million Entwickler nutzen die Tools, rund 50 Prozent des Umsatzes kommen aus Unternehmenskunden wie OpenAI, Adobe und Nvidia. Für 2026 werden rund zehn Milliarden Dollar Umsatz erwartet.

Die Cursor-Coding-Daten fließen direkt in das Pretraining von Grok 4.3 ein — laut xAI wird das Modell mit 1,5 Billionen Parametern arbeiten, dreimal so viel wie Grok 4 mit 500 Milliarden. Zusammen mit dem Colossus-Rechenzentrum hat SpaceX damit die komplette Wertschöpfungskette: Daten, Compute, Modell, Produkt.

Optionsmarkt heizt die Aktie zusätzlich an

Seit gestern werden Optionen auf SpaceX gehandelt. Allein bei den 210er- und 220er-Calls mit Laufzeit bis morgen wurden fast 100.000 Kontrakte umgesetzt — bei einer impliziten Volatilität von 160 Prozent extrem teuer. Die Emittenten müssen ihre Short-Calls über Long-Aktie hedgen. Bei einem Freefloat von unter fünf Prozent drückt das die Aktie zusätzlich nach oben.

Das ist eine sehr schwierige Ausgangsbasis. Ich halte mich vom SpaceX-Optionsmarkt vorerst raus — außer als Optionsverkäufer, der die hohen Prämien abgreifen will.