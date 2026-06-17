KFC- und Taco-Bell-Konzern fokussiert

Yum Brands verkauft Pizza Hut für 2,7 Milliarden Dollar

onvista · Uhr

Yum Brands verkauft Pizza Hut für insgesamt 2,7 Milliarden Dollar. Der Konzern fokussiert sich künftig auf KFC und Taco Bell — die deutlich stärker laufenden Marken.

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Schwächste Marke raus aus dem Portfolio

Pizza Hut war seit Längerem die Yum-Kette mit der schwächsten Performance. Während Corona kurzfristig stark gefragt, ist die Nachfrage nach der Pandemie deutlich zurückgekommen. Yum China hatte die Lizenz bereits — und kauft die Marke nun direkt und kann Pizza Hut deutlich lokaler ausrichten. Genau das Problem, an dem auch BMW und andere westliche Marken im China-Geschäft scheitern.

Mit dem Verkauf steht Yum Brands jetzt als fokussierter Player für KFC und Taco Bell da. Beide Marken haben in den letzten Jahren stabil performt und liefern den Großteil der Konzernmarge.

Rerating-Potenzial bei einem fokussierten Player

Das aktuelle KGV von 23 liegt deutlich unter dem Fünf-Jahres-Schnitt von 24,4. Wenn der Markt das Rerating mitmacht, eröffnet sich Aufwärtspotenzial bis zu den alten Hochs bei knapp 170 Dollar. Defensive Einstiege würde ich erst beim Gap-Close suchen — dort liegt das Chance-Risiko-Verhältnis bei rund 1,36 zu 1. Mit etwas Geduld an der Trendlinie sind sogar 1,5 zu 1 erreichbar.

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