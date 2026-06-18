Einst wertvollster Dax-Konzern
SAP-Aktie auf tiefstem Stand seit Januar 2024
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Dennis Diatel/Shutterstock.com
(dpa-AFX) - Die Aktien von SAP haben ihren Abwärtstrend seit Anfang Juni am Donnerstag mit einem Rückgang auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren fortgesetzt. Am Nachmittag notierten die Papiere des Softwarekonzerns 3,8 Prozent tiefer bei 135,80 Euro.
Damit gehörten die Aktien zu den schwächsten Werten im Dax, der sich stabil zeigte. Im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die SAP-Kursverluste auf mehr als ein Drittel.
Nach einer Zwischenerholung, die es Anfang Juni gegeben hatte, wurden Software-Aktien zuletzt wieder vermehrt verkauft. In den vergangenen Monaten wurde umfangreich die Gefahr KI-getriebener Umbrüche eingepreist./edh/jha/
Das könnte dich auch interessieren
Raumfahrt-KonzernSpaceX-Kurs verliert nach fulminantem Börsen-Debüt etwasgestern, 12:12 Uhr · dpa-AFX
Nach Rekord-IPOSpaceX will KI-Startup Anysphere für 60 Milliarden Dollar schlucken16. Juni · Reuters
Aktien New York AusblickWall Street vor Gewinnen - SpaceX-Börsenwert knapp unter Amazon16. Juni · dpa-AFX
Aktien New York AusblickWall Street dürfte nach Iran-Einigung satt zulegen - SpaceX fester15. Juni · dpa-AFX
Plus-Analysen