AKTIEN IM FOKUS 2: Chip-Werte beflügelt von Trump-Tweet und BE Semiconductor

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FRANKFURT/NEW YORK/SEOUL/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Für die Aktien von Halbleiterherstellern ist es am Donnerstag entgegen der insgesamt eher trägen Aktienmärkte merklich nach oben gegangen. Als Gründe nannten Marktteilnehmer angehobene Jahresziele des Chipindustrie-Zulieferers BE Semiconductor sowie einen positiven Tweet von US-Präsident Donald Trump zum Engagement der USA bei Intel .

In Deutschland stiegen die Papiere von Infineon , Aixtron , Suss Microtec und Elmos um bis zu 3,7 Prozent. Die Titel von SK Hynix waren in Seoul um 6,5 Prozent hochgesprungen. Die Anteilsscheine von Intel, Micron , AMD und Marvell Technology verbuchten im vorbörslichen US-Handel Kursgewinne zwischen 2,8 und 9,0 Prozent.

Trump forderte auf seiner Social-Media-Plattform "Truth Social", dass die Halbleiter-Industrie wieder in die USA zurückkehren solle und verwies auf eine Vereinbarung zwischen Apple und Intel. Demnach hätten sich beide Unternehmen darauf geeinigt, dass Apple seine Chips künftig bei Intel in den USA fertigen lasse. Damit würde sich der US-Halbleiterkonzern eine stetige Nachfrage eines der weltgrößten Elektronikkonzerne sichern.

Die US-Regierung verstärkt derzeit ihre Bemühungen, die heimischen Lieferketten für kritische Mineralien und Halbleiter abzusichern. Dazu gehört auch der Erwerb von Unternehmensanteilen, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Im Vorjahr hatten sich die USA mit zehn Prozent an Intel beteiligt und Investitionen von rund zehn Milliarden Dollar in den Bau und die Erweiterung von US-Fabriken angekündigt.

Der niederländische Halbleiterindustrie-Ausrüster BE Semiconductor erhöhte seine langfristigen Ziele für Umsatz und Profitabilität. Das Unternehmen begründete diesen Schritt mit einer verbesserten Auftragsdynamik im Zuge des KI-Booms sowie einer stärkeren Nachfrage in den Bereichen Rechenzentren und Photonik-Anwendungen. Die Aktien verteuerten sich um 0,7 Prozent, sind im laufenden Jahr aber bereits um 133 Prozent nach oben geschossen./edh/ajx/stk