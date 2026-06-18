Kaufvotum, gute Sektor-Stimmung

Airbus auf Viermonatshoch

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Rüstung
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FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung für Airbus hat die Papiere des Flugzeugherstellers am Donnerstag zeitweise auf den höchsten Stand seit vier Monaten gehievt. Zuletzt gewannen sie unter den stärksten Werten im Dax noch 2,7 Prozent und kosteten 192 Euro. Die 50-Tage-Linie als Signalgeber für den mittelfristigen Trend ließen sie hinter sich.

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hatte die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 196 auf 212 Euro erhöht. Airbus bekomme die Probleme mit den Lieferketten und Unterbrechungen der Produktion in den Griff, schrieb Analyst Aymeric Poulain. Die Auslieferungen dürften wieder Fahrt aufnehmen, was die Zielvorgaben des Managements stütze. Das Risiko von Enttäuschungen schwinde, von einem Hochfahren der Produktion dürften auch die Margen profitieren, hieß es weiter.

Im Luftfahrtsektor insgesamt ist die Stimmung angesichts des unterschriebenen Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Krieges weiter gut. Die damit einhergehenden sinkenden Ölpreise helfen der Branche.

So gewannen im MDax die Anteile der Lufthansa 2,2 Prozent. Sie haben wie Airbus bereits wieder das Kursniveau erreicht, auf dem sie vor Kriegsbeginn Ende Februar notiert hatten. Air France und Safran verteuerten sich nun ebenfalls merklich. Bei IAG war der Zuwachs nicht ganz so groß./ajx/bek/jha/

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