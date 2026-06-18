AKTIEN IM FOKUS: Trump-Tweet und BE Semi verhelfen Chip-Aktien nach oben

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT/NEW YORK/SEOUL/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien von Halbleiterherstellern sind am Donnerstag gefragt. Als Gründe nannten Marktteilnehmer unter anderem einen positiven Tweet von US-Präsident Donald Trump zum Engagement der USA bei Intel .

Trump verwies außerdem auf eine Vereinbarung zwischen Apple und Intel zur Entwicklung und Herstellung von Chips in den Vereinigten Staaten. Hinzu kommt am Donnerstag eine Anhebung der Prognose des niederländischen Chipherstellers BE Semiconductor aufgrund starker KI-Nachfrage.

Chipwerte mit auffälligem Plus auf Tradegate waren Intel mit 6,4 Prozent und Micron mit 4,4 Prozent im Vergleich mit ihren Schlusskursen vom Vortag an der Nasdaq. SK Hynix sprangen in Seoul um 7 Prozent hoch. BE Semiconductor verteuerten sich vorbörslich um rund 3 Prozent, Infineon um 1,5 Prozent.

Der US-Halbleiter-Branchenindex SOX hatte am Vorabend bereits gegen den schwächeren Nasdaq-Trend angezogen./ajx/ag/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BE GROUP
Micron Technology
Infineon
Intel
Apple
BE Semiconductor

Das könnte dich auch interessieren

Amazon in Reichweite
SpaceX: Seit IPO fast eine Billion Dollar gestiegen16. Juni · dpa-AFX
Auf dem Gelände der Weltraumfirma SpaceX.
Aktie vorbörslich im Plus
SpaceX nach Rekord-Börsengang auch zum Wochenstart gefragt15. Juni · dpa-AFX
Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könntegestern, 14:37 Uhr · onvista
Mega-IPO
So lief mein Zeichnungs-Zock bei SpaceX16. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen