AKTIEN IM FOKUS: Trump-Tweet und BE Semi verhelfen Chip-Aktien nach oben

FRANKFURT/NEW YORK/SEOUL/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien von Halbleiterherstellern sind am Donnerstag gefragt. Als Gründe nannten Marktteilnehmer unter anderem einen positiven Tweet von US-Präsident Donald Trump zum Engagement der USA bei Intel .

Trump verwies außerdem auf eine Vereinbarung zwischen Apple und Intel zur Entwicklung und Herstellung von Chips in den Vereinigten Staaten. Hinzu kommt am Donnerstag eine Anhebung der Prognose des niederländischen Chipherstellers BE Semiconductor aufgrund starker KI-Nachfrage.

Chipwerte mit auffälligem Plus auf Tradegate waren Intel mit 6,4 Prozent und Micron mit 4,4 Prozent im Vergleich mit ihren Schlusskursen vom Vortag an der Nasdaq. SK Hynix sprangen in Seoul um 7 Prozent hoch. BE Semiconductor verteuerten sich vorbörslich um rund 3 Prozent, Infineon um 1,5 Prozent.

Der US-Halbleiter-Branchenindex SOX hatte am Vorabend bereits gegen den schwächeren Nasdaq-Trend angezogen./ajx/ag/stk