ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Rio Tinto auf 8200 Pence - 'Hold'

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 6600 auf 8200 Pence angehoben, jedoch die Einstufung auf "Hold" belassen. Robuste Preise für Eisenerz, Kupfer und Aluminium hätten den Aktienkurs der Bergwerksgesellschaft seit Jahresbeginn angetrieben, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Kernaspekt mit Blick auf das laufende Jahr sei eine Vereinfachung der Konzernstruktur. Rio Tinto strebe bis zu zehn Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Wert aus dem Portfolio an./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 16:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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