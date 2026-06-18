ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Amazon auf 'Buy' - Ziel 320 Dollar

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Thema: KI
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Partnerschaft der Cloud-Computing-Plattform AWS mit OpenAI sei zwar in einem frühen Stadium, aber vielversprechend, schrieb Brent Thill am Donnerstag. Eine ausverkaufte Veranstaltung dazu in New York habe ihn in seiner positiven Haltung bestärkt, dass AWS von agentischer Künstlicher Intelligenz profitieren kann./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 21:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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