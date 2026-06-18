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APA ots news: IWF und Österreich verlängern Vereinbarung zur gemeinsamen Arbeit am Joint Vienna Institute

Wien (APA-ots) - Mit dem Joint Vienna Institute (JVI) hat Wien seit über  
drei 
Jahrzehnten ein internationales Zentrum des Dialogs, des Lernens und 
der Kooperation rund um wirtschaftliche und politische Fragen. Am 18. 
Juni haben der IWF und Österreich die Vereinbarung zur gemeinsamen 
Arbeit am JVI für die nächsten vier Jahre erneuert. Unterzeichnet 
wurde die Vereinbarung von Kristalina Georgieva, Direktorin des 
Internationalen Währungsfonds (IWF), Finanzminister Markus 
Marterbauer sowie Martin Kocher und Edeltraud Stiftinger, Gouverneur 
bzw. Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). 

"Dass wir die Zusammenarbeit am JVI fortführen zeigt, wie viel 
Bedeutung der IWF und Österreich dem Wirkungsbereich des Instituts 
beimessen: Schließlich ist es die Mission des JVI, führende 
Persönlichkeiten des öffentlichen Sektors in der Zielregion mit den 
Instrumenten, dem Wissen und den Netzwerken auszustatten, die für den 
Aufbau innovativer, inklusiver und widerstandsfähiger 
Volkswirtschaften erforderlich sind", sagte Georgieva. "In einer 
zunehmend komplexen und unsicheren Welt ist es unerlässlich, in die 
nächste Generation von Entscheidungsträger:innen zu investieren. Der 
IWF ist sehr dankbar für Österreichs anhaltendes Engagement rund ums 
JVI und für alles, was Expert:innen aus Wien in der Region leisten. 
Das JVI ist eine wichtige Säule des globalen IWF-Netzwerks zum 
Kapazitätsaufbau." 

"Die vom JVI unterstützte Region umfasst einige unserer engsten 
Wirtschaftspartner sowie Länder, die für Österreich und die EU 
zunehmend an Bedeutung gewinnen. Der Aufbau von Kapazitäten innerhalb 
der staatlichen und geldpolitischen Behörden solcher Länder kommt 
daher nicht nur diesen selbst zugute, sondern stärkt auch die Rolle 
Österreichs als Brückenbauer in einer zunehmend schwierigen Welt. Die 
Ausbildungsmaßnahmen am JVI erfolgen kooperativ und 
partnerschaftlich. Sie ermöglichen den Ländern von den Erfahrungen 
der jeweils anderen zu profitieren und erleichtern den Aufbau von 
Netzwerken zwischen unterschiedlichen Institutionen und öffentlichen 
Einrichtungen. Das JVI trägt damit zu nachhaltigem wirtschaftlichen 
Wohlstand bei - von Europa bis Zentralasien", so Marterbauer. 

"Das JVI ist ein einzigartiges Forum für Wissenstransfer und 
Austausch auf Expert:innen-Ebene für Zentralbanken und andere 
Institutionen", bestätigte Kocher. "Durch die Stärkung individueller 
und institutioneller Kompetenzen fördern wir gemeinsam die 
wirtschaftliche und finanzielle Stabilität in den Regionen, die vom 
JVI abgedeckt werden." 

"Der multilaterale Ansatz des JVI ergänzt unsere bilateralen 
Kooperationsaktivitäten in der Region", fügte Edeltraud Stiftinger 
hinzu. "Dank des großen Engagements und dem aktiven Einsatz seitens 
des JVI und seiner Partner stellen wir gemeinsam sicher, dass die 
Aktivitäten des JVI relevant bleiben und auf die Bedürfnisse der 
Länder zugeschnitten sind." 

Das JVI ist eine unabhängige internationale Organisation und das 
älteste Mitglied eines globalen Netzwerks aus regionalen Zentren für 
den Kapazitätsaufbau , das der IWF betreibt. Es handelt sich um ein 
politikorientiertes Fortbildungszentrum für Fachleute aus 
Zentralbanken und öffentlichen Institutionen, das grundlegende und 
hochaktuelle Themen zeitgemäß vermittelt. Das JVI ist ein 
einzigartiger Raum für gemeinsames Lernen - hier können politische 
Entscheidungsträger:innen Erfahrungen austauschen, Netzwerke aufbauen 
und praktische Lösungen für gemeinsame wirtschaftliche 
Herausforderungen entwickeln. Das JVI wendet sich an die folgenden 
Länder bzw. Regionen: Zentral-, Ost- und Südosteuropa, Kaukasus, 
Zentralasien, Iran und Türkei. 

Seit seiner Gründung im Jahr 1992 hat das JVI fast 60.000 
Expert:innen aus 31 Ländern geschult. Zuletzt gab es pro Jahr fast 
100 Kurse, Seminare, Peer-to-Peer-Trainings und andere 
Veranstaltungen zu den Schwerpunktthemen: Volkswirtschaft, Steuer- 
und Finanzpolitik, öffentliche Verwaltung, Strukturpolitik, 
Digitalisierung und neue politische Herausforderungen. Zu den Alumni 
des JVI zählen unter anderem Staats- und Regierungsoberhäupter, viele 
derzeitige und ehemalige Zentralbankgouverneur:innen, Minister:innen 
und andere Expert:innen. 

Gehalten werden die JVI-Kurse in der Regel gemeinsam von 
Expert:innen des IWF, österreichischer Regierungseinrichtungen, der 
OeNB und des JVI. Weitere am JVI aktive Partner sind die Europäische 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), die Europäische 
Investitionsbank (EIB), die Internationale Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung (IBRD), die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die Welthandelsorganisation ( 
WTO), die Europäische Kommission, die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO), die Europäische Zentralbank (EZB) sowie 
eine wachsende Zahl von Zentralbanken, darunter jene Frankreichs, 
Deutschlands, Polens, der Slowakei, des Vereinigten Königreichs und 
der USA. 

Das Memorandum of Understanding (MoU) zwischen dem IWF und 
Österreich wird alle vier Jahre überprüft und erneuert, zuletzt 2022. 
Die erneute Absichtserklärung im aktuellen MoU regelt die 
Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem IWF und Österreich im 
Rahmen des JVI bis zum Jahr 2030. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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